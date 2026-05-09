Campionato Nazionale Wkaeda Libertas: 25 medaglie per il team Trimboli

Dal primo maggio al tre Maggio a Rimini si è svolto il Campionato Nazionale Wkaeda Libertas e il Raduno Tecnico Nazionale. il team Karate Trimboli si riconferma per l’ennesima volta Campione Nazionale con Carlo Giuseppe Emanuele Atleta di punta della Nazionale kata WKAEDA e la sorella Carlo Federica si riconferma Campionessa Nazionale nella sua categoria nella categoria di età superiore anche lei atleta della Nazionale Wkaeda…. La società reggina KARATE CLUB REGGIO CALABRIA si Classifica al 3 Posto come Società al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas con 11 Atleti.

L’ Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda impegnate in questo settore sin da piccolissime con con grandi risultati agonistici nazionali ed internazionali – sempre sul pezzo per professionalità impegno formazione ed aggregazione), ha partecipato con il suo team al Raduno Tecnico Nazionale con atleti Azzurri e Azzurrabili per i prossimi impegni futuri con la Nazionale e la Rappresentativa Wkaeda – al Campionato Nazionale Wkaeda riportando risultati strepitosi dopo una lunga e continua preparazione Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione.

SPLENDIDA MEDAGLIA D’ORO per Il capitano della squadra team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è imposto distinto nella sua categoria Juniores (la categoria dei Campioni di Kata) con punteggi altissimi – riuscendo sempre a silenziare il palazzetto. Il tatami di gara durante la sua prestazione emana un dinamismo completo con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando due meritatissime medaglie.

MEDAGLIA D’ARGENTO per Carlo Giuseppe Emanuele nella Categoria Seniores Kata sempre con il suo dinamismo completo e la sua eleganza, forza ed esplosività, un problema muscolare ha prevalso sul risultato….

TRE SPENDIDE MEDAGLIE D’ORO per Carlo Federica categoria Mini Cadets Kata La giovane atleta Federica sorella di Emanuele sempre attenta e determinata dopo allenamenti continui ed impegnativi ha affrontato la competizione egregiamente e come sempre – categoria superiore ORO Cadetti Kata nere ottima la sua prestazione sempre elegante determinata e tecnica affrontando avversarie di alto profilo tecnico.



ORO nel Kumite team

MEDAGLIA D’ARGENTO per per Carlo Federica Specialità Kumite individuale contraddistinguendosi per l’ottima prestazione tecnica e tempi di rapidità

DUE MEDAGLIA D’ORO per Ventura Lorenzo nella nuova categoria Juniores cint marroni e nere kg -70 sempre presente in tutte le competizioni Nazionali sta migliorando giorno dopo giorno in velocità e resistenza, con la sua gioia ed il suo carattere sempre positivo riesce sempre ad affrontare la competizione nel modo giusto.

ORO nel Kumite Team

MEDAGLIA D’RGENTO per Marenco Aldo categoria Mini Cadet kata cint Marroni che si impone egregiamente in questa categoria. L’atleta sempre presente alle competizioni di alto livello, sta migliorando sempre più, ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il secondo posto e non smentendo le aspettative dei suoi maestri.

MEDAGLIA DI BRONZO per Marenco Aldo categoria Mini Cadet kata cint NERE L’atleta ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il podio con forza esplosiva

MEDAGLIA D’ORO per Tripodi Maicon nella Categoria Cadetti cint verdi kg -60 Atleta in crescita sportiva in gara si è imposto per la sua velocità ORO nel Kumite Team.

MEDAGLIA D’ARGENTO per Antonio Dell’Arena nella nuova categoria Mini Cadets Kg