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La tua festa di fine anno scolastico all’Hostaria dei Campi. E’ già il momento di prenotare

Il locale, nel cuore di Reggio Calabria, ha pensato a un’offerta dedicata proprio alle comitive di studenti

21 Aprile 2026 - 10:36 | Redazione

Hostaria Campi panorama

Con la fine dell’anno scolastico che si avvicina, cresce la voglia di ritrovarsi con i compagni di classe per una serata da vivere insieme. Tra saluti, risate e brindisi, scegliere il posto giusto può fare la differenza. Per chi è alla ricerca di un locale accogliente, con buon cibo e musica, l’Hostaria dei Campi si propone come una soluzione ideale per festeggiare la conclusione dell’anno.

Il locale, nel cuore di Reggio Calabria, ha pensato a un’offerta dedicata proprio alle comitive di studenti, con menù a partire da 16 euro, cucina curata e la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del divertimento. Un’occasione semplice ma piacevole per ritrovarsi tutti insieme e chiudere in bellezza un altro anno scolastico.

Antipasti misti Hostaria Campi

Uno dei punti di forza dell’Hostaria dei Campi è l’attenzione alla qualità delle materie prime. In cucina vengono utilizzati prodotti biologici e a chilometro zero, con una proposta che valorizza i sapori della tradizione locale. Accanto ai piatti della cucina tipica, trova spazio anche la pizza ad alta digeribilità, insieme a stuzzicherie pensate per soddisfare gusti diversi.

Particolare attenzione viene riservata anche a chi ha esigenze alimentari specifiche. Il locale, infatti, propone opzioni senza glutine, così da permettere a tutti di vivere la serata in tranquillità, senza rinunciare al gusto.

Tra buona tavola, atmosfera conviviale e musica per accompagnare la serata, l’Hostaria dei Campi si candida così a diventare uno dei punti di riferimento per le classi che vogliono organizzare una festa di fine anno.

L’Hostaria dei Campi si trova in via Reggio Campi 1° tronco n.30, a Reggio Calabria.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 324003.

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