Canile di Sant’Ilario, tutto da rifare: Cassazione annulla la sentenza con rinvio

La Corte di Cassazione, in data 16 aprile, ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ad ottobre 2025 aveva assolto tutti gli imputati nel processo sul canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio.



La Corte ha rinviato gli atti a una nuova sezione per un nuovo giudizio: una decisione che riapre completamente il procedimento, restituendo speranza ai cani che per anni hanno vissuto in condizioni oggetto di contestazione.



Lo annuncia la Leal che spiega: l’avvocato Aurora Rosaria Loprete, legale di Leal – Lega Antivivisezionista, ha accolto la notizia: “Ho letto l’esito tra le lacrime. Non erano lacrime di sconfitta, ma il sollievo di chi ha visto la giustizia tornare a guardare negli occhi gli ultimi: i cani di Sant’Ilario.

La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello che aveva assolto gli imputati, questo significa che quell’assoluzione non esiste più. Il processo riparte e la legge torna a proteggere chi non può difendersi”.

La sentenza d’Appello del 2025 aveva ribaltato le condanne di primo grado, dichiarando che “il fatto non sussiste”.

Tale decisione aveva suscitato forte indignazione, sembrando vanificare anni di testimonianze e accertamenti sulle condizioni della struttura. “Per anni abbiamo temuto che la verità venisse soffocata – prosegue l’avvocato Loprete -. Oggi la Cassazione restituisce dignità al lavoro delle associazioni, dei volontari e a ogni animale che ha sofferto in quel canile. Non è solo una vittoria giuridica: è il riconoscimento che il dolore degli animali non può essere cancellato”.

Con il rinvio, il maltrattamento animale, cuore delle contestazioni, dovrà essere riesaminato integralmente. Per Leal, questa decisione rappresenta un punto di svolta fondamentale per riportare la vicenda entro un perimetro di legalità, trasparenza e tutela reale degli animali. “Ora aspettiamo di poter mettere finalmente in salvo i cani. La legge torna a proteggere chi non può difendersi”.