Reggio, ‘Mondo Cane’ (ri)parte: esperienza, cura e una nuova idea di toelettatura – FOTO

Radici. Ritorno. Rinascita.

Dentro la nuova storia di Mondo Cane ci sono tutte e tre. Le radici di un luogo che a Reggio Calabria esiste dal 1996. Il ritorno di una giovane donna che ha scelto di partire per formarsi e poi tornare nella sua città. E la rinascita di un’attività che oggi riapre con un volto nuovo, ma con la stessa anima di sempre.

Al centro di tutto c’è Daniela Ferro, giovane mamma e imprenditrice reggina che ha creduto fino in fondo nel suo progetto. Lo ha fatto con sacrificio, con studio, con chilometri percorsi, con corsi di formazione e con una visione chiara: offrire ai clienti e ai loro animali un servizio sempre più alto, costruito sulla competenza e sulla fiducia.

Dopo aver acquisito l’attività nel 2023, Daniela ha scelto di mantenere il nome Mondo Cane, già conosciuto in città, ma di rinnovarne identità e proposta. Non un semplice cambio di gestione, ma un vero percorso di crescita.

Grazie al sostegno della famiglia, Daniela decide di lasciare temporaneamente Reggio per investire davvero sulla propria formazione. Studia, si perfeziona, amplia il suo bagaglio professionale con l’obiettivo di tornare e portare in città una visione diversa del mestiere.

“Parto con l’intento di avere una formazione adeguata, più fresca, più dettagliata, più professionale, per poi ritornare nella mia città e riuscire ad arricchire quella che è la mia visione di toelettatura importando quello che ho imparato fuori”.

Il ritorno, allora, non è solo geografico. È anche personale e professionale. Daniela rientra a Reggio con la volontà di scommettere sulla propria terra e su un settore in cui competenza, sensibilità e aggiornamento fanno davvero la differenza.

Negli anni ha costruito un profilo solido, fatto di studio e specializzazione. Tra i titoli conseguiti c’è anche l’attestato “Breed Master” presso la Special One Grooming Academy, corso di specializzazione avanzato rivolto a toelettatori professionisti che desiderano approfondire la conoscenza specifica delle singole razze canine e delle relative tecniche di toelettatura. Un traguardo che racconta bene il livello di attenzione e approfondimento che Daniela ha voluto portare nel proprio lavoro.

Nel 2023 arriva l’acquisizione dell’attività. E nel 2026, il restyling, il potenziamento dei servizi, la scelta di prodotti di fascia alta e di strumenti pensati per garantire qualità, benessere e sicurezza.

Non è un caso, dunque, se l’inaugurazione di domenica 12 aprile, è stata un successo, vissuto insieme a tanti amici, clienti e persone che negli anni hanno imparato ad apprezzare la professionalità di una giovane imprenditrice reggina.

Un momento partecipato e sentito, reso ancora più speciale dalla presenza di OM Caricature, che ha realizzato dal vivo le caricature dei presenti insieme ai loro pelosetti. Un gesto semplice ma originale, un piccolo dono che è stato molto gradito e che ha contribuito a creare un clima ancora più familiare e autentico.

Mondo Cane ha riaperto le sue porte mercoledì 15 aprile, pronto a presentarsi alla città in una veste nuova. Ma dietro questa riapertura c’è molto più di un locale rinnovato. C’è un’idea precisa di lavoro. C’è la convinzione che chi affida il proprio animale ad una toelettatura stia affidando qualcosa di prezioso, un bene che va trattato con cura, delicatezza e responsabilità.

Ed è proprio su questo che Daniela ha costruito, giorno dopo giorno, il rapporto con la sua clientela. Un rapporto fondato sulla fiducia, alimentato da risultati concreti e da un approccio professionale che in città è ormai ben conosciuto. Dai tagli a forbice alla cura del manto, fino ai trattamenti più specifici, il suo lavoro punta a garantire qualità e attenzione reale per ogni singolo animale.

Nel nuovo Mondo Cane sono disponibili servizi di bagno, tosatura, taglio a forbice, stripping, preparazione expo, rifinitura, trattamenti specifici, pet grooming spa, idromassaggi e ozonoterapia.

Il centro dispone inoltre di una vasca tradizionale e di una vasca per ozonoterapia, pensata come una vera e propria spa estetica canina e curativa.

Grande attenzione anche alla sicurezza: il locale è videosorvegliato e dotato di vetrina a vista su strada, elementi che rafforzano quella sensazione di trasparenza e tutela che, in un’attività di questo settore, conta tantissimo.

Ma la riapertura non rappresenta un punto di arrivo. Per Daniela è soprattutto un nuovo inizio. Ci sono idee, progetti, collaborazioni, momenti formativi e nuove prospettive da sviluppare. Uno sguardo giovane, dinamico, aperto al futuro. Senza dimenticare mai da dove tutto è partito.

Per questo la storia di Mondo Cane oggi parla alla città in modo chiaro. Parla di una giovane mamma che ha scelto di credere in se stessa. Di una professionista che ha studiato per offrire il meglio possibile. Di una reggina che è partita per imparare e che è tornata per costruire.

Radici. Ritorno. Rinascita.

Tre parole che raccontano bene non solo un’attività che riapre, ma soprattutto la storia di Daniela Ferro e della sua scommessa vinta.

Foto di Santo Federico

Maggiori informazioni

Mondo Cane di Daniela Ferro si trova in via Piazza Stadio Sud, 13 – 89129, Reggio Calabria.

Prenotazioni allo 096556441 o 3348205999.

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