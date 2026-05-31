Festa 2 giugno, Campo Calabro scelto dal Quirinale per gli 80 anni della Repubblica

Il Comune di Campo Calabro, come comunica una nota stampa dell’ANCI è uno dei due comuni calabresi che assieme a Torano Castello (CS) ha raccolto l’invito della Presidenza della Repubblica e di Anci a partecipare al progetto “I volti della Repubblica”, trasformando l’anniversario in un grande laboratorio diffuso di memoria civica.

Cento comuni italiani infatti saranno i testimoni civici della festa degli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il programma del 2 giugno in Piazza Martiri di Nassiriya

Tutto pronto per la festa popolare che si terrà la sera del 2 giugno in Piazza Martiri di Nassiryia.

In programma, a partire dalle 18.30, non soltanto la cerimonia istituzionale ed il maxi-schermo per seguire l’evento che animerà la Piazza del Quirinale a partire dalle 21, ma anche altri momenti significativi come la consegna di una copia della costituzione ai giovani che compiono 18 anni nel 2026 ed un ricordo ai “coetanei della Repubblica” vale a dire ai campesi nati nel 1946.

Monologhi, riflessioni sul primo voto delle donne e sui diritti fondamentali, esecuzione dal vivo di balli, canzoni e musiche che ripercorrono gli ultimi 80 anni, proiezione di filmati e foto d’epoca frutto di una ricerca fra gli storici locali, l’archivio storico del comune le associazioni e i cittadini, contribuiranno ad animare la serata che, dopo il collegamento alle 21 con la Piazza del Quirinale culminerà in due testimonianze dal vivo del 2 giugno 46 a Campo Calabro e una cena comunitaria predisposta ed offerta dal Comune in collaborazione con le associazioni, i gruppi di volontariato, le aziende del territorio.

Le dichiarazioni dei vertici comunali

“Un lungo ed entusiasmante lavoro comune, sviluppatosi nel tempo assieme alla Consulta Comunale delle Associazioni, i gruppi ed i comitati formali ed informali e le associazioni del territorio – sottolinea il Vice Sindaco Giuseppe Barresi- ci ha portati a condividere assieme ai cittadini un momento di ricordo e di memoria civile. È il segno di una comunità forte coesa che cresce nella coscienza civile e nella consapevolezza del ruolo di ciascuno nella costruzione di un futuro condiviso”.

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