Form.Azione, il centro che orienta studenti e professionisti verso l’università digitale

Studiare oggi significa scegliere con attenzione. Non basta iscriversi a un corso. Serve capire quale percorso è davvero adatto ai propri obiettivi, come organizzare lo studio, quali opportunità offre il mondo universitario e in che modo costruire una formazione utile anche per il lavoro.

Da questa esigenza nasce Form.Azione, centro attivo a Locri, in provincia di Reggio Calabria, pensato per accompagnare studenti e professionisti nella scelta e nella gestione del proprio percorso accademico.

Un punto di riferimento sul territorio per chi guarda all’università digitale, ma vuole farlo con un supporto concreto, vicino e personalizzato.

Un aiuto concreto nella scelta del percorso universitario

Il Centro Form.Azione opera come polo convenzionato con Atenei digitali leader del settore, offrendo informazioni e supporto a chi desidera intraprendere o proseguire un percorso di studi universitario.

L’obiettivo è semplice: rendere più chiaro l’accesso all’offerta formativa online e aiutare ogni studente a orientarsi tra le diverse possibilità disponibili.

Corsi di laurea triennali, lauree magistrali, master universitari, percorsi post-laurea e programmi professionalizzanti: le opportunità sono numerose, ma non sempre è facile capire da dove iniziare. Form.Azione nasce proprio per questo. Per ascoltare le esigenze dello studente, valutare gli obiettivi personali e professionali e indicare il percorso più coerente.

Dalla prima informazione all’iscrizione

Il valore del centro non è solo nella possibilità di conoscere i percorsi disponibili. Il lavoro di Form.Azione continua anche nelle fasi successive, con un servizio di assistenza pensato per semplificare ogni passaggio.

Il team si occupa di orientamento universitario personalizzato, supporto nella scelta del corso di laurea, assistenza nelle procedure di iscrizione agli atenei convenzionati, informazioni sui piani di studio e sull’organizzazione dei corsi.

Un servizio utile sia per chi si iscrive per la prima volta all’università, sia per chi vuole riprendere gli studi, completare il proprio percorso o specializzarsi con un master.

Studio flessibile e percorsi compatibili con lavoro e vita privata

Uno degli aspetti più importanti dell’università digitale è la possibilità di organizzare lo studio in modo più flessibile. Una soluzione che può essere adatta a giovani studenti, lavoratori, professionisti e a chi ha bisogno di conciliare formazione, famiglia e impegni quotidiani.

Attraverso il polo universitario Form.Azione, gli studenti possono ricevere tutte le informazioni sui percorsi offerti dagli Atenei digitali convenzionati (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) comprendendo modalità di apprendimento online, struttura dei corsi, piani di studio e opportunità formative.

La formazione diventa così più accessibile. Ma soprattutto più comprensibile, perché ogni scelta viene accompagnata da un confronto diretto con il team del centro.

Certificazioni informatiche e linguistiche per il curriculum

Accanto ai percorsi accademici, Form.Azione propone anche certificazioni informatiche e linguistiche, strumenti sempre più richiesti nel mondo del lavoro e utili per arricchire il proprio curriculum.

Si tratta di competenze spendibili anche per il riconoscimento di crediti formativi universitari, un aspetto importante per chi vuole ottimizzare il proprio percorso di studi e valorizzare competenze già acquisite o da acquisire.

Orientamento gratuito e senza impegno

Il Centro Form.Azione di Locri si rivolge a chi vuole costruire il proprio futuro con maggiore consapevolezza. A chi ha bisogno di una guida per scegliere un corso di laurea. A chi vuole proseguire con una magistrale, un master o una specializzazione. A chi cerca competenze nuove per crescere nel lavoro.

Il servizio di orientamento è gratuito e senza impegno.

Chi desidera ricevere informazioni su corsi di laurea, master, certificazioni, percorsi professionalizzanti o modalità di iscrizione può contattare il team di Form.Azione e valutare, con il giusto supporto, il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Compila QUI il form gratuito.