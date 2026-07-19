Tramonti d’oro e stelle d’estate: a Reggio un evento esclusivo firmato Rocca e DoDo

Il colore del mare al tramonto, il rumore delle onde sullo Stretto, il tempo che finalmente rallenta per lasciare spazio a quegli istanti magici destinati a restare impressi per sempre nella memoria.

L’estate reggina si tinge di puro lusso e glamour grazie a Rocca, la storica boutique d’alta gamma che, fin dal suo arrivo in città, ha saputo conquistare il cuore di Reggio Calabria con iniziative grandiose e memorabili. E quest’anno, la promessa di stupire viene ampiamente mantenuta con un appuntamento da non perdere.

Una serata di musica, bollicine e fascino

Il 23 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, Rocca, in collaborazione con l’iconico brand di gioielli DoDo, vi invita a vivere una notte speciale dove ogni singolo dettaglio racconta il fascino e l’eleganza dell’estate.

La cornice d’eccezione sarà il raffinato Casual Rooftop Didimos, un luogo sospeso tra cielo e mare, perfetto per sorseggiare ottime bollicine, godersi il panorama e lasciarsi trasportare da una colonna sonora avvolgente.

Sport ed eleganza: la premiazione del Circolo Polimeni

La serata non sarà solo una celebrazione del lifestyle e della bellezza, ma anche del talento e della passione locale. Durante l’evento si terrà infatti la prestigiosa premiazione del Torneo di Tennis del Circolo Polimeni. Un momento di grande emozione dedicato interamente ai protagonisti della manifestazione sportiva, per omaggiare il loro impegno, il talento cristallino e quell’autentico spirito sportivo che da sempre unisce il club e la città.

Rocca: il punto di riferimento del lusso internazionale

Per comprendere appieno l’esclusività dell’appuntamento, basta guardare al nome dell’organizzazione. Rocca è oggi l’unica vera catena italiana di gioiellerie ed orologerie di alta gamma, una realtà d’élite che vanta oltre 42 Boutique situate nelle vie dello shopping più lussuose delle principali città d’Italia, Svizzera e Albania, oltre che nei prestigiosi scali internazionali degli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino.

All’interno della boutique di Reggio Calabria è possibile trovare solo il meglio dell’arte orafa e dell’alta orologeria mondiale. A livello nazionale, la catena è infatti partner e concessionaria ufficiale dei marchi più blasonati e desiderati al mondo, tra cui giganti del calibro di Omega, Damiani, Pomellato, Panerai, Hublot e TAG Heuer, Salvini, Venini, Baume & Mercier.

Da settembre il certificato “pre-owned”

Le sorprese per i collezionisti e gli amanti del settore non finiscono qui. C’è un motivo in più per festeggiare: a partire da Settembre 2026, la boutique Rocca di Reggio Calabria sarà ufficialmente certificata per la distribuzione PRE-OWNED.

Con gli orologi di secondo polso certificati da Rocca, potrai scoprire una selezione di orologi usati di lusso dei più prestigiosi marchi al mondo. Ogni orologio è un capolavoro di artigianato e design, selezionato con cura per offrirti il lusso di un’icona senza tempo. Vivi l’esperienza di possedere un pezzo di storia con l’eleganza e la qualità che hai sempre desiderato: il lusso è eterno ed oggi è ancora più a portata di mano con gli orologi di secondo polso pronti a completare il tuo stile.

Come partecipare all’evento

Trattandosi di un party ad altissimo tasso di esclusività, i posti sono limitati. Per assicurarvi un posto in prima fila tra musica, bollicine, sport e alta gioielleria sotto le stelle di Reggio Calabria, è necessario registrarsi anticipatamente.