Lotito: ‘Se ho preso la Reggina, il merito è tutto del sindaco Cannizzaro. E vi spiego perchè’

Altro passaggio interessante della conferenza stampa, è stato quello in cui il patron Claudio Lotito ha parlato della trattativa: “Lo dico senza tema di smentita, se non ci fosse stato il sindaco Cannizzaro, la trattativa sarebbe saltata. La valiorizzazione della società era fuori mercato. Se avessi dovuto fare una trattativa economica, non avrei impiegato queste risorse, ma la consapevolezza di una comunità che voleva risvegliare il proprio orgoglio sportivo è stata fondamentale come i ripetuti interventi del primo cittadino.

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Spesso durante la trattativa ci sono stati alcuni passaggi che potevano farla saltare, ma ha capito che non dipendeva da me. Sono cambiate molte cose in corso d’opera, è venuto anche dal notaio perchè il sindaco temeva. Non era il problema di un euro in più o in meno, ma il rispetto degli impegni presi. Questo vale più di tutto il resto, mentre tanti parlano solo di soldi. Per me hanno sempre parlato i fatti“.