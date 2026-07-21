“Reggio dentro al petto”: il nuovo inno dance del dj reggino Cruvan fa ballare lo Stretto

La colonna sonora dell’estate reggina si arricchisce di un brano che promette di diventare un vero e proprio tormentone, ma con un’anima profonda. È uscito “Reggio dentro al petto”, il nuovo singolo del dj reggino Cruvan in collaborazione con Mr.Vez.

Più che una semplice traccia da ballare, il pezzo si impone come una vera e propria dichiarazione d’amore alla città dello Stretto, fondendo le atmosfere mediterranee con l’energia vibrante della club culture.

Fin dal primo ascolto, è chiaro che non ci si trova di fronte alla classica “hit usa e getta” della stagione calda. Con un ritmo Tropical Deep a 124 bpm, dove cassa, basso e melodia vocale si incastrano alla perfezione, il brano è travolgente e costringe a muoversi fin dai primissimi secondi.

La forza di “Reggio dentro al petto” risiede nella sua capacità di evocare immagini nitide. Chiudendo gli occhi e lasciandosi trasportare dal beat, sembra di percepire l’aria di mare e di ammirare le luci riflesse sulle acque dello Stretto, immersi nell’energia della movida del celebre Lungomare Italo Falcomatà.

Tuttavia, la vera magia del duo Cruvan & Mr.Vez si svela nella seconda parte del brano: la prospettiva cambia, abbandonando i riflettori della spiaggia per addentrarsi nei vicoli stretti dei quartieri cittadini. Un’atmosfera che si fa più intima, calda e autenticamente radicata nel cuore del Sud.

“Gira tutto il mondo e io resto qua”

Il cuore pulsante del brano è il suo messaggio, un vero e proprio manifesto generazionale. In un’epoca in cui molti giovani del Meridione si sentono costretti a fare le valigie per cercare un futuro altrove, Cruvan e Mr.Vez lanciano un grido fiero e in netta controtendenza: “Gira tutto il mondo e io resto qua”.

Scegliere la propria terra, difenderla e celebrarvi sopra la vita ballando diventa così un atto di coraggio e di profonda bellezza. Una scelta identitaria che non manca di suscitare una dolceamara nostalgia in tutti quei reggini sparsi per il mondo che, per forza di cose, non possono più tornare a vivere stabilmente a casa propria.

Il successo social e il progetto “ABCI”

Su YouTube è già disponibile il videoclip ufficiale, che accompagna visivamente le vibrazioni della traccia. Sommando le visualizzazioni in tutti i social e piattaforme, il brano ha già superato le 100 mila views.

Ma “Reggio dentro al petto” è solo l’inizio. Il singolo, infatti, fa da apripista a un nuovo album di oltre 10 brani firmato da Cruvan, la cui uscita è prevista a breve.

C’è, infine, un risvolto emotivo che rende questa release ancora più preziosa. Il brano si inserisce all’interno dell’ABCI Project, un’iniziativa ideata dallo stesso Cruvan con uno scopo nobile e toccante: creare musica in ricordo di ABartist (Antonio Bellantoni), carissimo amico fraterno del dj, scomparso prematuramente. Un modo per far sì che, attraverso le note e i battiti di cassa, il ricordo continui a vivere, proprio lì, dentro al petto.