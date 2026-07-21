“Reggio dentro al petto”: il nuovo inno dance del dj reggino Cruvan fa ballare lo Stretto
Non la solita hit estiva, ma una profonda dichiarazione d'amore alla propria terra. Il dj reggino lancia il singolo che anticipa il suo nuovo album e omaggia l'amico scomparso Antonio Bellantoni
21 Luglio 2026 - 19:16 | Comunicato Stampa
La colonna sonora dell’estate reggina si arricchisce di un brano che promette di diventare un vero e proprio tormentone, ma con un’anima profonda. È uscito “Reggio dentro al petto”, il nuovo singolo del dj reggino Cruvan in collaborazione con Mr.Vez.
Più che una semplice traccia da ballare, il pezzo si impone come una vera e propria dichiarazione d’amore alla città dello Stretto, fondendo le atmosfere mediterranee con l’energia vibrante della club culture.
Fin dal primo ascolto, è chiaro che non ci si trova di fronte alla classica “hit usa e getta” della stagione calda. Con un ritmo Tropical Deep a 124 bpm, dove cassa, basso e melodia vocale si incastrano alla perfezione, il brano è travolgente e costringe a muoversi fin dai primissimi secondi.
La forza di “Reggio dentro al petto” risiede nella sua capacità di evocare immagini nitide. Chiudendo gli occhi e lasciandosi trasportare dal beat, sembra di percepire l’aria di mare e di ammirare le luci riflesse sulle acque dello Stretto, immersi nell’energia della movida del celebre Lungomare Italo Falcomatà.
Tuttavia, la vera magia del duo Cruvan & Mr.Vez si svela nella seconda parte del brano: la prospettiva cambia, abbandonando i riflettori della spiaggia per addentrarsi nei vicoli stretti dei quartieri cittadini. Un’atmosfera che si fa più intima, calda e autenticamente radicata nel cuore del Sud.
“Gira tutto il mondo e io resto qua”
Il cuore pulsante del brano è il suo messaggio, un vero e proprio manifesto generazionale. In un’epoca in cui molti giovani del Meridione si sentono costretti a fare le valigie per cercare un futuro altrove, Cruvan e Mr.Vez lanciano un grido fiero e in netta controtendenza: “Gira tutto il mondo e io resto qua”.
Scegliere la propria terra, difenderla e celebrarvi sopra la vita ballando diventa così un atto di coraggio e di profonda bellezza. Una scelta identitaria che non manca di suscitare una dolceamara nostalgia in tutti quei reggini sparsi per il mondo che, per forza di cose, non possono più tornare a vivere stabilmente a casa propria.
Il successo social e il progetto “ABCI”
Su YouTube è già disponibile il videoclip ufficiale, che accompagna visivamente le vibrazioni della traccia. Sommando le visualizzazioni in tutti i social e piattaforme, il brano ha già superato le 100 mila views.
Ma “Reggio dentro al petto” è solo l’inizio. Il singolo, infatti, fa da apripista a un nuovo album di oltre 10 brani firmato da Cruvan, la cui uscita è prevista a breve.
C’è, infine, un risvolto emotivo che rende questa release ancora più preziosa. Il brano si inserisce all’interno dell’ABCI Project, un’iniziativa ideata dallo stesso Cruvan con uno scopo nobile e toccante: creare musica in ricordo di ABartist (Antonio Bellantoni), carissimo amico fraterno del dj, scomparso prematuramente. Un modo per far sì che, attraverso le note e i battiti di cassa, il ricordo continui a vivere, proprio lì, dentro al petto.
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