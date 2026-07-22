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Reggio, all’Università per Stranieri si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico ’26/’27

La 'Dante Alighieri' propone un'offerta formativa orientata alla crescita culturale, professionale e sociale

22 Luglio 2026 - 15:18 | Comunicato Stampa

Universita Dante Alighieri

Dal 1° agosto si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027.

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo e affacciata
sullo Stretto di Messina, propone un’offerta formativa orientata alla crescita culturale, professionale e
sociale.

Corsi di Laurea Triennale

  • Scienze della Società e del Servizio Sociale (L-39R)
  • Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24R)

Corso di Laurea Magistrale

  • Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM-87R)

Proposte di studio basate sulla qualità della formazione, innovazione e attenzione alla persona, in un
contesto di respiro internazionale.

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Questi percorsi universitari permettono un sicuro futuro lavorativo nell’ambito psicoeducativo e nel
servizio sociale.

Il futuro della tua formazione inizia all’UNIDA di Reggio Calabria!

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