Fiumi di birra, Street Food e la magia della musica: a Motta San Giovanni esplode l’estate

Mettete in agenda queste date: giovedì 30 e venerdì 31 luglio 2026. La splendida cornice di Piazza della Municipalità a Motta San Giovanni (RC) si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante del divertimento e della conviviale spensieratezza con l’attesissimo ritorno della “Festa della Birra”!

Due serate a ingresso libero pensate per chiunque abbia voglia di godersi il fresco estivo, ascoltare ottima musica dal vivo e lasciarsi tentare dai profumi e dai sapori del miglior Street Food. A fare da regina incontrastata della festa sarà naturalmente la birra, servita fresca e alla spina, affiancata da importanti partner del settore d’eccellenza come Laško e Flensburger Brauerei.

Il programma della festa della birra 2026

Giovedì 30 luglio (dalle ore 21:30) – La notte dell’Etno-Pop con Sonuanticu e Peppe Borgia

La prima serata promette scintille e carica di energia! Sul palco saliranno i Sonuanticu (produzione e management ELCA Sound Reggio Calabria), pronti a travolgere la piazza con le loro sonorità che fondono identità tradizionale e ritmi moderni.

A rendere la serata ancora più speciale ci sarà un graditissimo ospite d’eccezione: il talentuoso Peppe Borgia! L’unione tra la grinta di Borgia e l’energia trascinante dei Sonuanticu regalerà al pubblico un concerto spettacolare, fatto di ritmo, passione e coinvolgimento dal primo all’ultimo minuto.

Venerdì 31 luglio (dalle ore 21:30) – Tutti in pista con i balli in piazza

Il venerdì la piazza cambierà abito per trasformarsi in una grande sala da ballo a cielo aperto. Protagoniste assolute saranno le esibizioni di danza che vedranno alternarsi sul palco alcune tra le realtà più apprezzate del territorio:

New Gagliardi Dance (con la sua storica tradizione dal 1991)

(con la sua storica tradizione dal 1991) Nuova Bailando

A.S.D. Pretty Woman

Dai ritmi caraibici al ballo di coppia, tra coreografie spettacolari e momenti dedicati al ballo libero per tutti i presenti, sarà impossibile rimanere seduti!

Non solo musica: gusto ed eccellenza

Non c’è Festa della Birra senza un’offerta gastronomica all’altezza! Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi ricchi stand di Street Food pronti a soddisfare ogni palato, offrendo sfiziosità locali e grandi classici da abbinare alle birre e ai prodotti degli sponsor dell’evento (Domotek, Bonollo OF, Caffè Saca, Mazzetti d’Altavilla).

L’estate di Motta San Giovanni vi aspetta per brindare insieme sotto le stelle. Non fartelo raccontare, vivi la festa!