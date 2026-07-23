Giusy Versace presenta in Senato il 1° esoscheletro al mondo gonfiabile

Nuovi importanti traguardi volti al miglioramento della vita delle persone con disabilità sono stati presentati ieri in Senato nel corso di una conferenza stampa voluta dalla senatrice e presidente dell’intergruppo sulla disabilità Giusy Versace, sempre pronta ad aprire le sale di Palazzo Madama a progetti innovativi e rivoluzionari.

L’occasione questa volta ha accolto una prima assoluta, ovvero la presentazione del primo esoscheletro gonfiabile al mondo IN-EXON. Un progetto Made in Italy, realizzato dall’ingegnere Francesco Boscarino su indicazione dell’amico Edward von Freymann, da 16 anni in sedie a rotelle per lesione midollare, che ha personalmente testato il prototipo.

L’idea è nata dall’intuizione di realizzare un dispositivo altamente tecnologico, più leggero, meno complesso di un esoscheletro convenzionale e capace di adattarsi alle esigenze di ciascun corpo. IN-EXON pesa soltanto 1,2kg, può essere facilmente trasportato in uno zainetto, con costi contenuti. L’esoscheletro gonfiabile consente, quindi, alle persone con disabilità motorie e con lesioni midollari di muoversi liberamente in acqua e permette sia di nuotare in totale autonomia e sicurezza che di camminare in posizione eretta, appoggiando il piede a terra. Una vera rivoluzione!

Oltre all’inventore del progetto, Giusy Versace ha riunito attorno al tavolo dei relatori figure importanti del mondo sportivo paralimpico, istituzionale e sanitario come Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Francesco Zaffini, Presidente Commissione 10 Senato; Daisy Pirovano, membro dell’Intergruppo Disabilità e presidente del comitato per la Legislazione del Senato; Laura Simoncini, Direttore Unità Spinale del Montecatone Rehabilitation Institute ed Edward von Freymann, che ha co-creato e sperimentato IN-EXON. Tutti gli intervenuti hanno accolto con grande entusiasmo il progetto.

Felicissima Giusy Versace di aver presentato in anteprima questo dispositivo davvero rivoluzionario, ma il suo sguardo è già al futuro e ai prossimi passi da compiere per renderlo davvero accessibile a tutti: