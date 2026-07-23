Imprese, Sottosegretario Sbarra: ‘Il Mezzogiorno guida la crescita nel secondo trimestre 2026’
"Il Sud è la macroarea che registra la crescita più elevata, con un saldo complessivo di oltre 11.100 nuove imprese" le parole del sottosegretario
23 Luglio 2026 - 15:01 | Comunicato stampa
“I dati che oggi emergono da Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere, completano il quadro di un Mezzogiorno che non solo crea occupazione, ma dimostra una rinnovata voglia di dare vita a nuove imprese. Il Sud è la macroarea che registra la crescita più elevata in termini assoluti nel secondo trimestre del 2026, con un saldo complessivo di oltre 11.100 nuove imprese.
A sostenere questo risultato sono le nuove iscrizioni al Registro delle imprese che, nel secondo trimestre, raggiungono quota 27.000, pari a oltre il 32% del totale nazionale, portando il numero complessivo delle imprese nel Mezzogiorno a circa 2 milioni.
Le misure del Governo e l’impatto della ZES Unica
È il frutto di un’azione di Governo volta a creare un contesto favorevole agli investimenti, alla crescita delle imprese e all’occupazione. Sono poi gli imprenditori e i lavoratori a trasformare questo contesto in sviluppo economico e nuovi posti di lavoro. Anche sotto questo profilo i risultati sono molto positivi: dall’inizio del Governo Meloni sono quasi 500 mila i nuovi occupati. Un risultato che conferma che misure come la ZES Unica stanno producendo i risultati sperati”.
È quanto afferma in una nota il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.
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