Summer Football Academy: il resoconto di una tre giorni intensa. Calcio, rispetto e cultura dell’impegno

Dal 10 al 12 luglio, a Catona di Reggio Calabria, giovani calciatori hanno vissuto tre giornate dedicate allo sport, alla formazione e alla crescita personale. La Summer Football Academy 2026, organizzata dalla CB Ungaro Sporting, ha proposto un’esperienza che è andata oltre il tradizionale camp estivo.

L’iniziativa si è svolta presso l’impianto sportivo di Concessa ed è stata organizzata come un vero ritiro formativo. Ogni attività è stata pensata per trasmettere ai ragazzi la cultura dell’impegno, della responsabilità, del rispetto e della collaborazione.

Allenamenti, lezioni e attività in piscina

Durante le tre giornate, i partecipanti hanno seguito allenamenti dedicati al perfezionamento tecnico e giochi di attivazione mentale. Il programma ha previsto anche lezioni motivazionali con il mental coach e una lezione di inglese applicato al mondo del calcio. Non sono mancati i momenti di svago e condivisione, con attività in piscina e occasioni utili a rafforzare il rapporto tra i ragazzi.

L’Academy ha cercato di insegnare che allenarsi non significa soltanto migliorare con il pallone. Significa anche rispettare gli orari, curare l’alimentazione e l’abbigliamento, vivere il gruppo e affrontare ogni giornata con la giusta mentalità.

Il messaggio di Filippo Inzaghi ai giovani calciatori

Uno dei momenti più emozionanti è stato il collegamento in diretta con Filippo Inzaghi, campione del mondo nel 2006, oggi allenatore del Palermo. Inzaghi ha rivolto ai ragazzi un messaggio sul valore dell’errore. Sbagliare non deve essere considerato un ostacolo, ma uno dei passaggi necessari per imparare, migliorare e costruire il proprio percorso sportivo. Una testimonianza che ha coinvolto i giovani atleti e che ha rappresentato pienamente i valori educativi promossi dalla Summer Football Academy.

Le diverse attività sono state raccontate anche attraverso contenuti pubblicati in diretta, permettendo alle famiglie, agli amici e agli appassionati di seguire l’esperienza dei ragazzi.

Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato anche due calciatori della Reggina, Momo Laaribi e Antonino Barillà. Entrambi hanno consegnato ai giovani partecipanti attestati e maglie, chiudendo simbolicamente le tre giornate di attività.

Il progetto è stato coordinato da Gaetano Ungaro, ex calciatore professionista e responsabile della Summer Football Academy. Al suo fianco hanno lavorato l’istruttore Vincenzo Battista, il preparatore dei portieri ed ex calciatore della Reggina Pietro Marino, il pedagogista e mental coach Michelangelo Marino, esperto in Scienza della Felicità, e l’insegnante di inglese Sandy Favano.

I ringraziamenti della CB Ungaro Sporting

Un ringraziamento è stato rivolto al Regent Hotel, al direttore responsabile Antonino Mordà e al proprietario Antonio Salituro per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate durante il soggiorno. La CB Ungaro Sporting ha ringraziato anche Luca Rovito, che ha documentato l’iniziativa attraverso immagini e riprese video.

La Summer Football Academy si è conclusa dopo tre giorni intensi, con l’obiettivo di lasciare nei partecipanti insegnamenti destinati a durare nel tempo. Perché il calcio non è soltanto uno sport, ma può diventare una vera scuola di vita.