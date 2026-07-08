Le canzoni che ci fanno battere il cuore e le notti d’estate: nuovo dinner show al Pilone by RARE

Tra panorami mozzafiato, ottima cucina e grande musica: special guest REGINA e una doppia area per ballare tutta la notte

Ci sono melodie che hanno il potere immediato di farci viaggiare nel tempo. Note che sanno di sale, di spensieratezza, di quegli anni in cui l’estate sembrava non dover finire mai. Sabato 11 luglio, quel pizzico di sana nostalgia che ci fa stringere il cuore si trasforma in pura energia.

Il Pilone by RARE si prepara a ospitare una notte magica, guidata da una voce che ha segnato in modo indelebile la storia della dance italiana: REGINA. Direttamente dagli anni ’90, la pluripremiata artista e oggi colonna portante delle mattine di R101 sarà la Special Guest di un evento che promette di far cantare e ballare tutti, grazie alle sue hit immortali eseguite dal vivo.

Ma la musica non si ferma qui: la macchina del tempo del Pilone accenderà i motori già a inizio serata con il live de “Gli Abbronzatissimi” (con Francesco Mandaglio), pronti a farci rivivere l’epoca d’oro delle più belle canzoni italiane dagli anni ’60 in poi.

Il Pilone by RARE: la cornice perfetta per la tua estate

Per accogliere un viaggio musicale così intenso serviva un luogo speciale, e il Pilone di Santa Trada lo è da sempre. Considerata una delle location più belle e suggestive dell’intera provincia reggina, offre un magnifico e immenso affaccio panoramico sullo Stretto di Messina.

Con i suoi ampi spazi all’aperto accarezzati dalla brezza serale, è il posto ideale per chi cerca una serata di vera qualità. Qui il divertimento sposa il buon gusto, a partire dalla tavola: dalle 21:00 potrai scegliere la tua cena preferita con menù alla carta, potendo spaziare tra i piatti del ristorante e le specialità della pizzeria.

Dopo la mezzanotte il divertimento raddoppia

A partire dalle 23:30, l’atmosfera si scalda ulteriormente con il format Pilone Paura firmato Rewind. In console l’ormai consolidato duo del Pilone, Gianni Sanfilippo ed Enzo Romeo, supportati dalla travolgente carica della vocalist Donatella Tripodi.

E per chi vuole cambiare ritmo? Nessun problema. In un’altra area del locale prenderà vita uno spazio interamente dedicato alla musica latina, per scatenarsi sotto le stelle insieme alla Reina della Salsa, con Nino D’Amico e Rocco De Lorenzo.

Dettagli e info utili per la serata

Il Pilone è facilissimo da raggiungere, a solo 1 minuto dall’uscita autostradale (Borgo Santa Trada, Via San Giovanni 13).

Donne: Ingresso OMAGGIO entro le ore 00:00.

Ingresso OMAGGIO entro le ore 00:00. Uomini: Ingresso a 10 € con drink incluso.

I posti per la cena e per i tavoli dopocena sono limitati ed è consigliata la prenotazione per tempo.

Lasciati trasportare dai ricordi e vieni a scrivere una nuova pagina della tua estate. Sabato 11 luglio, il Pilone ti aspetta.