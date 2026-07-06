L’Hostaria dei Campi chiude per ferie. Qualche novità alla riapertura
Il noto locale sarà pronto a ripartire con la qualità e l’attenzione che da sempre caratterizzano la sua proposta
06 Luglio 2026 - 17:16 | Redazione
Dopo una lunga ed intensa stagione, arriva il momento del meritato riposo per l’Hostaria dei Campi. La nota pizzeria reggina si concede una pausa estiva prima di ripartire con nuove energie e qualche novità.
Il locale comunica ai propri clienti che resterà chiuso dal 6 al 22 luglio. Un breve stop necessario per ricaricare le batterie dopo mesi intensi, segnati dal lavoro quotidiano e dall’affetto di tanti clienti.
L’Hostaria dei Campi tornerà ad accogliere il pubblico dopo la pausa, sarà pronta a ripartire con la qualità e l’attenzione che da sempre caratterizzano la sua proposta. Un arrivederci, dunque, dal 23 luglio.
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