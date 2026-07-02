Scuola Calcio Next Gen Academy: gli appuntamenti con l’Open Day per il mese di luglio

"Rispetto, responsabilità, spirito di squadra e inclusione"

La Scuola Calcio Next Gen Academy nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sportiva, personale ed educativa. Il calcio non è visto solo come gioco o competizione, ma come uno strumento per trasmettere valori importanti: rispetto, responsabilità, spirito di squadra e inclusione.

Un progetto tecnico su misura per ogni età

Il lavoro della Next Gen Academy parte da una metodologia attenta alle diverse fasce d’età. Ogni giovane atleta viene seguito in base al proprio percorso di crescita, con allenamenti programmati e attività pensate per migliorare tecnica, tattica e capacità coordinative. Accanto alla preparazione atletica, la società punta anche sulla formazione mentale e su un percorso nutrizionale, elementi sempre più importanti nello sport moderno.

Grande attenzione viene riservata anche al rapporto con le famiglie, considerate parte attiva del percorso educativo dei ragazzi.

Gli appuntamenti con l’Open Day di luglio

Open Day formativo e selettivo presso il Campo Loreto di Reggio Calabria: 8-15-22-29 Luglio ore 16,30 – Categorie Primi Calci 2018-19 e Pulcini 2016-17

Open Day formativo e selettivo presso il Campo Loreto di Reggio Calabria: 8-15-22-29 Luglio ore 18,00 – Categoria Esordienti 2014-15.

Campionati, tornei e campus

La società partecipa a campionati FIGC, tornei, amichevoli e campus, offrendo ai giovani calciatori occasioni di confronto, crescita e divertimento.

Le attività si svolgono in diverse strutture sportive della Calabria, tra cui il Centro Sportivo Comunale di Scigliano, il Centro Sportivo Carmine Carbone di Zumpano e il Campo Loreto di Reggio Calabria.

Ogni iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi occasioni di confronto, crescita e divertimento.

Durante l’anno sportivo Next Gen Academy organizza e partecipa a numerose attività:

Campionati FIGC; Allenamenti settimanali; Tornei; Amichevoli; Open Day; Campus; Eventi dedicati alle famiglie; Attività di formazione.

Ogni iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi occasioni di confronto, crescita e divertimento.

Contatti

Per informazioni è possibile contattare la società tramite email all’indirizzo info@nextgencosenza.it, attraverso i canali social ufficiali: @nextgenacademy_calabria. Oppure telefonando ai numeri: 338 7798 655 – 328 6271 960.