A Reggio arriva il primo ‘listening bar’: musica, design e cucina si incontrano – FOTO

A Reggio Calabria è arrivato qualcosa di inedito, un’apertura che porta in città un’atmosfera decisamente internazionale. In Via Crisafi 24 nasce SONU, il primo Listening Bar della città.

Il locale si ispira ad un concetto già diventato un cult in metropoli come Tokyo, Berlino, Londra e Copenaghen. Non è la classica hamburgeria con della musica in sottofondo, ma un luogo pensato per far dialogare cibo, design e cultura dell’ascolto in un’unica, fluida esperienza.

Un concept essenziale, autentico e materio

Il nome SONU richiama il suono, elemento attorno al quale prende forma l’intero progetto.

L’ambiente si ispira all’architettura brutalista e all’estetica industriale contemporanea.

Il cemento resta cemento. Il ferro resta ferro.

L’acciaio mantiene le proprie imperfezioni.

Le superfici non vengono nascoste, ma valorizzate.

La materia viene lasciata allo stato più naturale possibile, senza finiture superflue, trasformando l’imperfezione in un elemento di carattere.

Il risultato è uno spazio essenziale, minimale e raffinato, dove ogni materiale racconta autenticità.

Nulla è stato inserito esclusivamente per decorare: ogni elemento contribuisce a costruire un’atmosfera contemporanea, ricercata e fortemente riconoscibile.

Il primo Listening Bar di Reggio Calabria

Il cuore di SONU è il concetto di Listening Bar.

Non un locale dove la musica accompagna semplicemente la serata, ma uno spazio in cui l’ascolto diventa parte dell’esperienza.

La selezione musicale viene curata con attenzione e costruisce l’identità del locale attraverso sonorità house, jazz, soul, funk, disco ed elettronica, creando un’atmosfera coinvolgente ma mai invasiva.

La musica dialoga con gli spazi, con la luce e con il cibo.

L’obiettivo è offrire un ambiente in cui ogni elemento contribuisce a creare equilibrio e benessere.

Hamburger di alta qualità, ingredienti selezionati

La cucina segue la stessa filosofia che caratterizza l’intero progetto: valorizzare la materia prima.

SONU propone una selezione di hamburger premium e Smash Burger realizzati con ingredienti accuratamente scelti, privilegiando produttori di eccellenza e realtà del territorio.

Tra questi figurano il Caseificio Granatore, il Salumificio Capitelli e il Salumificio Piccolo, insieme a verdure fresche, salse preparate artigianalmente e ingredienti ricercati.

Ogni ricetta nasce per esaltare il gusto degli ingredienti senza appesantirlo, mantenendo un perfetto equilibrio tra qualità, tecnica e semplicità.

Grande attenzione è dedicata agli Smash Burger, preparati secondo la tradizionale tecnica americana che permette di ottenere una crosta caramellata e una carne particolarmente succosa.

Accanto ai burger trovano spazio appetizer, dessert, una selezione di birre, vini e salse homemade, completando un’offerta pensata per accompagnare l’intera esperienza.

La materia prima come filosofia

In SONU il concetto di materia prima va oltre la cucina. È il principio che ha guidato l’intero progetto.

Così come il cemento, il ferro e l’acciaio vengono lasciati esprimere nella loro forma più autentica, anche gli ingredienti vengono scelti per il loro valore e valorizzati senza inutili sovrastrutture.

La stessa filosofia accomuna architettura e cucina: eliminare il superfluo per mettere al centro ciò che conta davvero.

Un’identità visiva contemporanea

Anche il linguaggio grafico riflette questa visione.

Il logo, dalle linee geometriche essenziali, richiama il mondo del design contemporaneo e viene spesso rappresentato come inciso direttamente nel cemento, diventando parte integrante dell’architettura del locale.

La comunicazione utilizza palette neutre, texture materiche e uno stile minimale ispirato ai listening bar europei, mantenendo una forte coerenza tra identità visiva e spazio fisico.

Più di una semplice hamburgeria

SONU nasce con l’obiettivo di offrire qualcosa di nuovo alla città. Non è soltanto un luogo dove mangiare un hamburger.

È uno spazio in cui design, musica e qualità convivono in modo naturale, dando vita a un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.

Con questo progetto, Reggio Calabria accoglie il suo primo Listening Bar: un format internazionale reinterpretato con una forte identità locale, dove l’attenzione ai dettagli, la ricerca delle materie prime e la cura dell’ambiente trasformano una semplice cena in un’esperienza da vivere.

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