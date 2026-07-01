L’illusione che conquista il palato: a Reggio arriva la ‘frutta realistica’ fatta di carne – FOTO

Che la cucina sia anche una questione di occhi è un dato di fatto, ma quello che sta succedendo a Gallico Superiore supera ogni immaginazione. Chi l’ha detto che la frutta si mangia solo a fine pasto? Da oggi, a Reggio Calabria, la frutta si mette in forno o friggitrice ad aria.

L’idea, tanto bizzarra quanto geniale, porta la firma di Butcher’s Bistrot, una realtà storica del nostro territorio che ha deciso di rivoluzionare il concetto stesso di macelleria, trasformando la carne di scottona in vere e proprie opere d’arte visiva e gustativa.

Una storia di famiglia tra tradizione e avanguardia

Fondata nel 1988, Butcher’s Bistrot è un’impresa familiare che da quasi quarant’anni rappresenta un punto di riferimento a Reggio Calabria. Guidata oggi da un affiatato duo composto da padre e figlio, la macelleria ha costruito il proprio successo su pilastri solidi: qualità assoluta della materia prima, rispetto per la tradizione artigianale e un rapporto diretto e di fiducia con la clientela.

Ma per questa storica attività, portare avanti la tradizione non significa rimanere fermi al passato. Tutt’altro.

“Abbiamo sempre creduto che la macelleria non debba essere soltanto un luogo dove acquistare la carne, ma uno spazio dove innovazione, creatività e ricerca possano incontrare l’artigianalità” spiegano i titolari.

Ed è proprio da questa filosofia che è nata l’ispirazione per una linea di preparati completamente inedita per l’intera provincia.

Le quattro varianti: un’esplosione di gusto

Il progetto della “frutta realistica” ha già scatenato la curiosità di moltissimi clienti e appassionati di gastronomia. Si tratta di preparati realizzati interamente a mano con carne di scottona selezionata, modellati in modo da replicare perfettamente le sembianze di frutti, ognuno con una farcitura studiata per creare un contrasto di sapori sorprendente:

L’arachide : una forma iconica che racchiude un cuore intenso di pesto di arachidi, perfetto per gli amanti dei sapori decisi e della nota tostata.

: una forma iconica che racchiude un cuore intenso di pesto di arachidi, perfetto per gli amanti dei sapori decisi e della nota tostata. Il mango : l’incontro audace tra l’ottima scottona e la dolcezza esotica della mousse di mango, per un mix agrodolce irresistibile.

: l’incontro audace tra l’ottima scottona e la dolcezza esotica della mousse di mango, per un mix agrodolce irresistibile. Il limone : fresco e sorprendente, questo preparato di pollo nasconde una delicata mousse di limone che regala una ventata di profumi mediterranei.

: fresco e sorprendente, questo preparato di pollo nasconde una delicata mousse di limone che regala una ventata di profumi mediterranei. Il pistacchio: un grande classico rivisitato, dove la scottona sposa la cremosità e l’eleganza del pesto di pistacchio.

L’orgoglio dell’imprenditoria locale

Questa novità non è solo un gioco visivo, ma una vera e propria testimonianza di come l’imprenditoria locale reggina sia viva, pulsante e capace di anticipare i trend nazionali. In un settore tradizionalista come quello della carne, Butcher’s Bistrot dimostra che anche dietro una piccola attività di quartiere possono nascere idee originali, capaci di distinguersi e di evolversi senza mai perdere d’occhio la qualità della materia prima.

Se siete curiosi di vedere (e soprattutto gustare) con i vostri occhi questa rivoluzione gastronomica, l’appuntamento è a Gallico Superiore, in via Anita Garibaldi 112. Tel: 0965/373288.

Inoltre potete scegliere tra le migliori selezioni di carne e gustarla direttamente nel loro bistrot. Preparatevi a ricredervi: a Reggio Calabria, la frutta non è mai stata così succulenta.

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