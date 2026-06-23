Al Reggio Village il Camp Estivo di calcio e divertimento. Iscrizioni aperte

L’inizio è programmato per lunedi 6 di luglio, un camp dedicato a ragazzi e bambini nati dal 2013 fino al 2021, che comprende attività tecniche, divertimento, socializzazione e valori dello sport presso il Reggio Village di viale Messina. L’estate diventa occasione di gioco, movimento e crescita con il Camp Estivo Calcio targato A.S.D. Valanidi, un progetto che si svilupperà in un ambiente formativo, educativo e divertente.

Si svolge in orario mattutino, dalle 8:30 alle 12:00. Una formula pensata per far vivere la settimana tra pallone, amicizia e attività costruite in base all’età dei partecipanti.

Il programma giornaliero prevede l’accoglienza alle 8:30, seguita dalla prima fase di attività, dalle 9:00 alle 10:00, con esercitazioni ludiche e momenti di perfezionamento tecnico.

Alle 10:00 spazio alla pausa merenda, un momento utile per recuperare energie e socializzare con i compagni. Dalle 10:30 alle 11:45 si passa alla seconda fase della giornata, con la “Reggio Village World Cup”, il gran finale del camp con squadre ispirate ai Mondiali 2026, sorteggi e sfide con la formula del mondiale di calcio. La chiusura delle attività è prevista alle 12:00.

Il Camp Estivo Calcio dell’A.S.D. Valanidi non è solo allenamento. È soprattutto un’esperienza educativa, dove i bambini possono imparare a stare insieme, rispettare le regole, collaborare e vivere lo sport con entusiasmo. Al centro del progetto ci sono valori semplici ma fondamentali: amicizia, spirito di squadra, rispetto e sano divertimento.

Un’occasione per trascorrere l’estate in modo attivo, trasformando il calcio in uno strumento di crescita, dentro e fuori dal campo.

Per informazioni: 376.0319600 o passare direttamente dalla segreteria del centro sportivo Reggio Village, situato sul viale Messina a Reggio Calabria.