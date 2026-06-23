Figc, Micheli: ‘Congratulazioni a Malagò, sempre attento ai ragazzi e allo sport’

“Le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Giovanni Malagò per l’elezione alla guida della Federazione italiana giuoco calcio. Ho avuto modo di apprezzarne la disponibilità e la sensibilità nei confronti dei giovani, in particolare dei ragazzi calabresi che ho accompagnato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ai quali ha riservato grande attenzione e vicinanza. Con il presidente Malagò si è instaurato da subito un ottimo rapporto di collaborazione e sono certa che, anche in questo nuovo e prestigioso incarico, saprà mettere al servizio del calcio italiano la competenza e la passione che hanno contraddistinto la sua esperienza ai vertici dello sport nazionale”.

Così Eulalia Micheli, assessore allo Sport della Regione Calabria.