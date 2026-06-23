Viola, l’autocanestro di Marco Laganà. Gesto disperato di un innamorato che non vuole arrendersi

L’autocanestro di Marco Laganà è stato un atto d’amore di chi è disposto a dare tutto e di chi quella promozione avrebbe voluto regalarla alla città. Analizzando la stagione del campione di Reggio Calabria sono state diverse le partite durante le quali è risultato decisivo grazie al suo straordinario gioco.

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Cosa è accaduto sul parquet?

Il giallo riguarda proprio l’ultima giocata del match, con l’autocanestro di Laganà che non è stato convalidato (avrebbe mandato il match ai supplementari, dopo lo 0/4 volontario ai liberi di Siena) ed anzi è stato fischiato un fallo tecnico (dubbi anche sul libero poi non tirato) al numero 9, valutando il gesto come antisportivo. La società ha così comunicato di aver preannunciato ricorso.

Il post di Luca Laganà

“Mi ero ripromesso di rimanere “spettatore”, di non intervenire in nessun caso ma, sinceramente, non riesco ad accettare ciò che sto leggendo. Sei arrivato in corsa ed hai dato una scossa importante ad una squadra sopita, sei stato veicolo di entusiasmo di non poco conto (basta pensare quanti bambini e famiglie hai smosso per venire a vederti giocare) ma, soprattutto, sei stato un “figlio di Reggio” di quelli veri. Hai spremuto il tuo corpo superando un infortunio che avrebbe fermato chiunque, hai giocato con febbri e influenze, hai sempre dato tutto ciò che avevi, nonostante tutto ed è giusto che si sappia. Il gesto finale dell’autocanestro, frutto di un regolamento sui cui potremmo discutere per tanto e tanto (e che aveva già fatto perdere a me una promozione in B1), è stato un gesto d’amore incredibile verso Reggio e la sua gente che pochi, probabilmente, pochissimi capiranno ma poco importa perchè, in fondo, l’importante è essere veri, sempre. Testa alta fratellino, non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. “

Cosa accadrà adesso?

L’episodio resterà una curiosità statistica ed un argomento di discussione tra gli appassionati, e non cancella il valore tecnico e umano di un giocatore che nel corso della sua carriera ha saputo lasciare il segno sui parquet italiani.