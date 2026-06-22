Redel Viola: nel post di Marco Laganà ci sono ringraziamenti, rabbia e delusione

Dopo la delusione per il secondo tentativo promozione fallito dalla Viola, il post di Marco Laganà dove c’è tutta l’amarezza per come è finita la stagione e il rammarico per una condizione non eccelsa proprio nel momento decisivo: “Faccio fatica a scrivere in questo momento, il rammarico è tanto.

È stata una stagione straordinaria, nonostante tantissime difficoltà.

Ho avuto la fortuna di giocare davanti alla mia famiglia, di giocare a Pentimele dopo tanti anni e di tornare a respirare l’aria di casa.

Stava andando tutto bene, una stagione in cui mi sono gestito bene e quello che ho passato nelle ultime due settimane non riesco a comprenderlo e non me ne capacito. Il rammarico di essere arrivato a queste partite in condizioni precarie è enorme. Sacrifici su sacrifici che sfumano in un amen.

Avevo un sogno, ci siamo andati vicino. Probabilmente la sconfitta di domenica scorsa ha lasciato dentro di noi strascichi enormi, emotivi e fisici.

Sarebbe stata l’apoteosi vincere il campionato davanti a settemila persone, da brividi. Mi dispiace, lo dico con le lacrime agli occhi perché ci tenevo più di ogni altra cosa.

Ma lo sport è crudele e non tutte le favole hanno un lieto fine.

Finisco ringraziando Giovanni Rugolo, la persona che mi ha dato la possibilità di giocare quest’anno. Eravamo amici prima, lo saremo ancora di più dopo quello che abbiamo vissuto insieme in questi mesi.

Presidente Carmelo Laganà, grazie infinite.

Grazie a Vincenzo Meduri, che anche lui ha spinto per avermi qui.

Grazie a Peppe D’Agostino, un amico e professionista a cui vorrò sempre bene.

Grazie al Dottore Calafiore, persona fantastica. Mi auguro che Reggio riparta da queste persone, perché sanno cosa significa entrare in quello spogliatoio e dare tutto per questa città.

Con la speranza che sia un arrivederci,

Grazie di tutto Reggio, tornerai ad essere grande”.