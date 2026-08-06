Villa Arangea, il gusto autentico del gelato artigianale: qualità, professionalità e pochi zuccheri – FOTO

Dai gusti classici alle torte gelato, passando per granite, cremolate e brioche con il tuppo: la proposta estiva dello storico bar, pasticceria e gelateria reggina

A Reggio Calabria il gelato non è soltanto un modo per trovare sollievo nelle giornate più calde. È un rito da condividere, una pausa dopo il mare e un piacere che richiama i sapori dell’infanzia.

Villa Arangea continua a custodire questa tradizione attraverso una produzione artigianale che parte da pochi elementi essenziali: latte fresco intero, panna di origine animale e materie prime selezionate. Una lavorazione quotidiana che punta sul gusto autentico, evitando eccessi e scorciatoie.

Il gelato artigianale secondo la tradizione reggina

Il gelato artigianale di Villa Arangea viene pastorizzato e omogeneizzato con attenzione, seguendo un metodo che permette agli ingredienti di amalgamarsi e di mantenere una consistenza soffice e uniforme.

Non vengono utilizzati grassi idrogenati. Anche il dosaggio dello zucchero è studiato per lasciare spazio alla materia prima. Il risultato è un gelato gustoso e impalpabile, cremoso ma non eccessivamente dolce.

Una filosofia che accompagna il percorso di rilancio dello storico locale, oggi gestito dall’Emily’s Group. Negli ultimi anni sono stati rinnovati i laboratori, potenziate le attrezzature e rafforzata la selezione delle materie prime, senza perdere il legame con la memoria di una delle insegne più conosciute della pasticceria reggina.

Tra i gusti più richiesti ci sono pistacchio, nocciola, cioccolato, crema regina, zuppa inglese e Nutella. A questi si aggiungono le proposte alla frutta, come mango, melone e fragola, e un gusto profondamente legato alla Calabria: il bergamotto.

Classici e novità convivono all’interno di una vetrina che cambia e si arricchisce, mantenendo come punto fermo la qualità degli ingredienti.

Gelatini mignon, semifreddi e torte gelato

Il gelato di Villa Arangea non si gusta soltanto nel cono o nella coppetta.

Il laboratorio realizza anche gelatini mignon, ideali per concludere una cena o comporre un vassoio da condividere. L’offerta comprende inoltre cheesecake, sette veli, semifreddi, rollè gelato e tronchetti gelato.

Per compleanni, ricorrenze e occasioni speciali sono disponibili anche le torte gelato, preparate combinando gusti, consistenze e decorazioni differenti.

Una proposta che segue la stessa linea della pasticceria tradizionale e delle monoporzioni più moderne. Villa Arangea ha infatti affiancato alle ricette storiche anche lavorazioni contemporanee, come la “frutta realistica”, composta da mousse, creme e inserti racchiusi in dessert che riproducono forme e colori della frutta.

Granite e cremolate per l’estate reggina

Accanto al gelato trovano spazio le granite e le cremolate di frutta, preparate per accompagnare le colazioni e le pause estive.

La scelta comprende pistacchio, fragola, cioccolato, caffè, limone e mandorla. La granita alla fragola e quella al caffè possono essere completate con panna fresca di origine animale.

L’abbinamento più tradizionale resta quello con la brioche con il tuppo, preparata con farine italiane e aromatizzata all’arancio. Una ricetta soffice e profumata, proposta anche con un impasto per il 98% vegetale.

La brioche può essere gustata da sola, immersa nella granita oppure farcita con gelato e panna. La ricetta portata a Villa Arangea dal maestro pasticcere Michele D’Agostino richiama una storia familiare legata alla pasticceria reggina del secondo dopoguerra e alle esperienze del Bar Riviera, del Bar D’Agostino e del laboratorio di via Frangipane.

Una proposta che accompagna tutta la giornata

Villa Arangea non è soltanto gelateria. La proposta comprende lievitati, caffetteria, pasticceria mignon, torte e dolci tipici della tradizione reggina.

Anche ad agosto è possibile trovare la pignolata bianca, insieme alle varianti al bergamotto e al cioccolato. Un dolce solitamente legato alle feste che entra così nell’offerta estiva, permettendo a reggini, turisti e visitatori di assaporare uno dei prodotti più rappresentativi della cultura dolciaria locale.

Il locale dispone inoltre di uno spazio esterno, di una saletta privata e del servizio di consegna a domicilio. Per il gelato sono disponibili anche coni e cialde vegani e senza glutine.

Dalla colazione con granita e brioche alla pausa pomeridiana, fino al dolce da portare a casa dopo cena, Villa Arangea propone un percorso che unisce gelateria e pasticceria.

Il filo conduttore resta semplice: poco zucchero, tanta materia prima e lavorazioni artigianali. Perché un buon gelato deve essere fresco, leggero al palato e capace di lasciare il sapore vero di ogni ingrediente.

Villa Arangea

Via Arangea 97, Reggio Calabria

Info e prenotazioni: 0965 641021 – 340.9252278