Cinquefrondi si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Derive Festival: il programma

Il festival di musica divergente e trekking urbano torna il 24 e 25 agosto con protagonisti i Nobraino e Mario Venuti con Tony Canto

Cinquefrondi si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Derive Festival, il festival di musica divergente e trekking urbano che, dal 2018, attraversa il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria con un progetto culturale originale, capace di unire musica dal vivo, scoperta dei luoghi e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

L’edizione 2026, in programma il 24 e 25 agosto, segna una nuova tappa del percorso itinerante del festival, approdando per la prima volta sul versante tirrenico metropolitano e trasformando Piazza della Repubblica di Cinquefrondi nel cuore pulsante di due serate dedicate alla grande musica italiana.

Il festival è organizzato da APS Laboratori Musicali ETS di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Cinquefrondi, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una sinergia fortemente voluta dal Sindaco Michele Conia e dalla presidente dell’associazione Teresa Mascianà, con l’obiettivo di consolidare un progetto culturale che negli anni è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale calabrese.

La soddisfazione del sindaco Michele Conia

Il Sindaco Michele Conia esprime grande soddisfazione sottolineando come l’Amministrazione comunale abbia creduto fin da subito nel valore di una manifestazione capace di coniugare musica, cultura, valorizzazione del territorio e partecipazione. Un sentito ringraziamento viene rivolto ad APS Laboratori Musicali ETS, alla presidente Teresa Mascianà, alla direzione artistica e a tutto il team organizzativo per aver scelto Cinquefrondi come nuova tappa del festival, offrendo alla comunità e ai visitatori un appuntamento culturale di assoluto prestigio.

Ospitare per la prima volta il Derive Festival rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nella cultura come motore di crescita, aggregazione e sviluppo, valorizzando Cinquefrondi come luogo capace di accogliere eventi di qualità e di rilievo nazionale.

Musica, trekking urbano e valorizzazione dei luoghi

Nato nel 2018 con la direzione artistica dell’antropologo Ettore Castagna, Derive Festival ha costruito negli anni una precisa identità culturale: portare la musica fuori dai circuiti convenzionali, valorizzando luoghi poco frequentati, borghi, contrade e beni culturali spesso dimenticati, attraverso un’esperienza che intreccia concerti, trekking urbano e conoscenza del territorio.

Il programma dell’edizione 2026 conferma questa vocazione. Ad aprire il festival, lunedì 24 agosto alle ore 22.00, saranno i Nobraino, una delle band più iconiche della scena indipendente italiana, recentemente tornata dal vivo dopo un periodo di pausa e protagonista di un tour che sta registrando il tutto esaurito in tutta Italia. Sul palco anche il carismatico frontman Lorenzo Kruger, artista profondamente legato alla storia del festival.

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Mario Venuti e Tony Canto protagonisti della seconda serata

La seconda serata, martedì 25 agosto alle ore 22.00, vedrà protagonista Mario Venuti, tra le voci più eleganti e raffinate del cantautorato italiano, accompagnato da Tony Canto. I due artisti daranno vita a un concerto intimo e coinvolgente, alternandosi nelle rispettive composizioni e condividendo il palco in un dialogo musicale che promette emozione, qualità e grande intensità interpretativa.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in Piazza della Repubblica di Cinquefrondi e saranno a ingresso gratuito. Il Derive Festival continua così il proprio viaggio, confermandosi molto più di una semplice rassegna musicale: un laboratorio culturale itinerante che, attraverso la musica, crea nuove connessioni tra persone, territori e comunità, promuovendo una diversa idea di fruizione culturale e contribuendo alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Calabria.