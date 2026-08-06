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Reggio, ‘Obiettivo Decoro’ arriva sulle Bretelle del Calopinace – FOTO

Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria avviati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “Obiettivo Decoro”

06 Agosto 2026 - 11:19 | di Redazione

pulizia ponte calopinace ()

Nella giornata di ieri gli operatori di Ecologia Oggi hanno iniziato le attività lungo le Bretelle del Calopinace, una delle aree interessate dal piano comunale dedicato alla pulizia e al riordino delle strade di Reggio Calabria.

Gli interventi stanno andando avanti a ritmo serrato, nonostante le temperature particolarmente elevate registrate in città. Le operazioni proseguiranno fino alla serata di domani, con l’obiettivo di completare integralmente le attività programmate nell’area.

Pulizia delle strade e tutela dei lavoratori

Il Comune ha precisato che le lavorazioni vengono svolte nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la tutela della salute degli operatori durante le giornate caratterizzate dal bollino rosso.

Turni e modalità di intervento vengono quindi organizzati tenendo conto dell’emergenza caldo, senza interrompere il programma di pulizia straordinaria predisposto sul territorio comunale.

L’intervento sulle Bretelle del Calopinace rientra nel più ampio piano “Obiettivo Decoro”, promosso dall’Amministrazione Cannizzaro per intervenire progressivamente nelle diverse zone della città.

L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade e degli spazi pubblici attraverso operazioni straordinarie di pulizia e riordino. Un’attività che, secondo il programma comunale, proseguirà anche nei prossimi giorni nelle aree individuate dagli uffici.

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