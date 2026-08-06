Serie D: oggi giornata importante a partire dalle ore 13. Gironi e accoppiamenti Coppa Italia
Si potrà assistere in diretta attraverso la pagina instagram della LND
06 Agosto 2026 - 11:12 | Redazione
Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, oggi alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della LND. Nella stessa giornata saranno pubblicati gli accoppiamenti dei preliminari e primo turno Coppa Italia e i gironi del campionato Under 19.
La composizione dei nove gironi si può seguire in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.
fonte: lnd.it
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