Serie D: oggi giornata importante a partire dalle ore 13. Gironi e accoppiamenti Coppa Italia

Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, oggi alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della LND. Nella stessa giornata saranno pubblicati gli accoppiamenti dei preliminari e primo turno Coppa Italia e i gironi del campionato Under 19.

La composizione dei nove gironi si può seguire in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

fonte: lnd.it