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Serie D: oggi giornata importante a partire dalle ore 13. Gironi e accoppiamenti Coppa Italia

Si potrà assistere in diretta attraverso la pagina instagram della LND

06 Agosto 2026 - 11:12 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, oggi alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della LND. Nella stessa giornata saranno pubblicati gli accoppiamenti dei preliminari e primo turno Coppa Italia e i gironi del campionato Under 19.

La composizione dei nove gironi si può seguire in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

fonte: lnd.it

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