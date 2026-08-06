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Calabria, tenta di estorcere denaro ai propri familiari: un arresto

L'uomo di 44 anni è accusato dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio

06 Agosto 2026 - 10:59 | di Redazione

Polizia jpg

Un uomo di anni 44 è stato arrestato e posto ai domiciliari a Crotone dagli agenti della questura, diretta da Renato Panvino, perchè accusato dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio.

Gli agenti sono intervenuti per una lite in ambito familiare e, dopo i primi accertamenti, è emerso che l’uomo avrebbe preteso, con insistenza, la consegna di una somma di denaro necessaria, verosimilmente, ad acquistare sostanza stupefacente.

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Dinanzi al rifiuto dei familiari il quarantaquattrenne avrebbe danneggiato diversi oggetti all’esterno dell’abitazione, il cancello d’ingresso, il portone di casa e il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nei prezzi dell’immobile.

Fonte ansa.it

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