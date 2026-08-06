Calabria, tenta di estorcere denaro ai propri familiari: un arresto
L'uomo di 44 anni è accusato dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio
06 Agosto 2026 - 10:59 | di Redazione
Un uomo di anni 44 è stato arrestato e posto ai domiciliari a Crotone dagli agenti della questura, diretta da Renato Panvino, perchè accusato dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio.
Gli agenti sono intervenuti per una lite in ambito familiare e, dopo i primi accertamenti, è emerso che l’uomo avrebbe preteso, con insistenza, la consegna di una somma di denaro necessaria, verosimilmente, ad acquistare sostanza stupefacente.
Dinanzi al rifiuto dei familiari il quarantaquattrenne avrebbe danneggiato diversi oggetti all’esterno dell’abitazione, il cancello d’ingresso, il portone di casa e il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nei prezzi dell’immobile.
Fonte ansa.it
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