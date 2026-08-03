Reggio, ‘Villeggiante da Ciccino’ chiude per ferie: ecco quando riapre

Lo storico ristorante, pizzeria e braceria si concede una pausa dal 3 al 17 agosto. La riapertura è fissata per martedì 18 agosto

Tempo di vacanze anche per ‘Villeggiante da Ciccino‘, noto ristorante, pizzeria e braceria di Reggio Calabria.

Il locale resterà chiuso per ferie da lunedì 3 a lunedì 17 agosto. Una breve pausa estiva per consentire allo staff di riposarsi e ricaricare le energie dopo mesi intensi trascorsi tra cucina, sala e servizio ai clienti.

La riapertura è prevista per martedì 18 agosto, quando ‘Villeggiante da Ciccino‘ tornerà regolarmente operativo.

«Torniamo riposati, abbronzati e con ancora più voglia di sfamarvi», è il messaggio rivolto ai clienti.

L’obiettivo è ripartire con la stessa accoglienza e la passione che, negli anni, hanno reso il locale un punto di riferimento per tanti reggini.

Al rientro non mancheranno le specialità della casa. Dalle carni selezionate ai piatti della tradizione calabrese, passando per i primi freschi, le pizze e la celebre cacio e pepe mantecata direttamente nella forma di formaggio.

L’appuntamento è quindi fissato per il 18 agosto, pronti a ricominciare con pranzi, cene e momenti di convivialità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965.882890.