Calciomercato: il reggino Pietro Simonetta rinnova con la Vigor Lamezia

"Grande intelligenza tattica, personalità e affidabilità"

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, in maglia amaranto ha disputato qualche gara nel campionato di serie D. Poi il prestito qualche stagione addietro al Ghiviborgo, il rientro prima di passare alla Vigor Lamezia dove ha disputato lo scorso anno un buon campionato. Grande la sua prestazione al Granillo in quella sciagurata partita per gli amaranto persa per 0-1. Arriva il meritato rinnovo con la società lametina.

Il comunicato

“La Vigor Lamezia conferma Pietro Simonetta, protagonista di un’ottima stagione nel cuore del centrocampo biancoverde. Nonostante la giovanissima età, Pietro ha già dimostrato grande intelligenza tattica, personalità e affidabilità. La sua permanenza garantisce a mister Vargas qualità, continuità e un’importante soluzione per la nuova stagione“.