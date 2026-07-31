Stasera a ‘I Tesori del Mediterraneo’ c’è Chiara: ‘Riempiamo l’Arena’

Una manifestazione che da oltre vent’anni accompagna l’estate reggina e racconta la città attraverso il mare, lo sport, la cultura e lo spettacolo. “I Tesori del Mediterraneo” torna a riempire il Lungomare Falcomatà con un programma capace di coinvolgere tutti: cittadini, visitatori e turisti.

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Ma “I Tesori del Mediterraneo” è soprattutto un evento della città. Un’occasione per vivere gli spazi pubblici, valorizzare il Lungomare e mostrare all’esterno l’immagine di una Reggio viva, accogliente e capace di organizzare appuntamenti di richiamo nazionale.

Stasera all’Arena dello Stretto arriva Chiara

E tra i più attesi certamente quello di stasera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, dove salirà sul palco Chiara Galiazzo, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Chiara. Farà diversi ingressi all’interno dello spettacolo programmato a partire dalle 22,00. La cantante e cantautrice padovana ha raggiunto la notorietà nel 2012, vincendo la sesta edizione di X Factor. Da quel momento ha costruito un percorso importante nella musica italiana, caratterizzato da una voce immediatamente riconoscibile e da brani che hanno conquistato radio e pubblico.

Nel corso della sua carriera ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo. Nel 2013 ha presentato Il futuro che sarà, nel 2015 è tornata all’Ariston con Straordinario, mentre nel 2017 ha portato in gara Nessun posto è casa mia.

Sarà quindi una delle serate centrali dell’edizione 2026. Musica, intrattenimento e promozione del territorio si incontreranno in uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, con il mare e lo Stretto a fare da scenografia naturale. L’invito rivolto alla città è semplice: riempiamo l’Arena “Ciccio Franco”.