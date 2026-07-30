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Una serata al Baialuna: Vera Dragone porta a Reggio lo show “Verissima”. Info e prenotazioni

Un viaggio tra le atmosfere della Broadway degli anni Trenta, il fascino del varietà italiano e l’ironia del cabaret

30 Luglio 2026 - 10:07 | Redazione

Vera Dragone spettacolo

Un viaggio tra le atmosfere della Broadway degli anni Trenta, il fascino del varietà italiano e l’ironia del cabaret. Vera Dragone torna in Calabria con “Verissima”, il suo one-woman show in programma venerdì 31 luglio, alle ore 21:30, nella cornice del Baialuna, al Villaggio Baia dello Stretto, sul Lungomare di Gallico.

Una serata diversa dal solito, da vivere a bordo piscina, tra musica, teatro e burlesque. Sul palco, l’attrice e cantante calabrese darà voce alle sue diverse anime artistiche, accompagnando il pubblico in uno spettacolo elegante, ironico e coinvolgente.

Il fascino del varietà incontra il burlesque

Prima donna dell’Ellington Club di Roma, punto di riferimento del burlesque italiano, Vera Dragone porta a Reggio Calabria uno show che guarda alle grandi interpreti dello spettacolo musicale. “Verissima” mescola canzoni, cabaret e performance burlesque, richiamando le atmosfere della Broadway degli anni Trenta e Quaranta e quelle del varietà italiano degli anni Sessanta.

Un susseguirsi di cambi di registro, omaggi e suggestioni retrò, con Vera Dragone protagonista assoluta della scena. Uno spettacolo costruito sulla sua presenza scenica, sulla voce e sulla capacità di passare dall’ironia alla musica, fino alla seduzione elegante del burlesque.

Dopo lo spettacolo, dj set a bordo piscina

La serata non terminerà con l’ultimo applauso. Al termine dello show, il Baialuna continuerà ad animarsi con un dj set a bordo piscina, per proseguire la notte tra musica e divertimento.

Il costo dell’ingresso è di 20 euro, con drink incluso.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 371264, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18 alle 20.

Spettacolo Vera Dragone

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