Da ‘Focu meu’ a ‘U cafè è pavatu’: indossa l’ironia e la bellezza di Reggio nelle t-shirt di Mia Concept store

L’amore per la propria terra può esprimersi in mille forme, ma quando incontra il design e la moda, il risultato non può che essere un’esplosione di stile e identità. Succede sul Corso Garibaldi, al civico 316, dove MIA Concept Store ha appena lanciato la sua ultimissima novità: una linea esclusiva di T-shirt interamente dedicate a Reggio Calabria.

Un progetto che nasce dal cuore della titolare, architetto prestata al mondo della moda e degli accessori donna, con un obiettivo chiaro: trasformare i simboli, le architetture e il lessico della quotidianità reggina in capi d’abbigliamento iconici. Non un semplice souvenir, ma una vera e propria dichiarazione d’amore pensata per i reggini doc, per i fuorisede in cerca di casa e per i turisti desiderosi di portare con sé un pezzetto di Stretto.

Le t-shirt Mia Concept Store: design unico e 100% made in Italy

Ogni singola grafica è stata pensata, progettata e disegnata a mano dalla titolare. Un dettaglio che rende queste maglie pezzi unici e introvabili altrove.

Il concept gioca su un doppio registro:

sul fronte: minimal e raffinato, con una piccola cartina stilizzata della Calabria e un cuore rosso acceso a localizzare proprio la città di Reggio;

minimal e raffinato, con una piccola cartina stilizzata della Calabria e un cuore rosso acceso a localizzare proprio la città di Reggio; sul retro: l’esplosione di creatività, con quattro grafiche uniche che attingono al patrimonio culturale e linguistico locale:

“Focu meu”: la celebre esclamazione reggina accompagnata dal disegno stilizzato di un peperoncino infuocato. “Uttana”: l’intercalare più iconico e versatile di sempre, associato in questa versione alla bellezza straordinaria delle celebri Colonne di Tresoldi sul Lungomare. “U cafè è pavatu”: una frase che ogni reggino ha pronunciato almeno una volta nella vita offrendo l’espresso al proprio “compare” al bar. “Welcome to Reggio Calabria – La Dolce Vita”: un caloroso benvenuto incorniciato dai simboli più identificativi del territorio (il mare, il pesce spada, il bergamotto e il peperoncino), perfetto da regalare o portarsi in valigia.

Qualità, etica e vestibilità unisex

In linea con la filosofia che da sempre guida MIA Concept Store, anche questo progetto punta sulla massima qualità: le maglie sono realizzate in 100% cotone Made in Italy.

Pensate per essere trasversali e adatte a tutti, le T-shirt hanno un taglio unisex e sono disponibili nelle taglie S/M e M/L, ideali sia per l’uomo che per la donna.

Un’idea regalo originale, un pezzo da collezione o semplicemente il capo perfetto per mostrare con orgoglio le proprie radici. Le nuove maglie sono già disponibili in tiratura limitata: non resta che fare una passeggiata sul Corso e passare da MIA Concept Store (Corso Garibaldi 316) per scegliere la propria preferita!

Rimani sempre aggiornato su tutte le novità, seguendo la pagina Instagram.