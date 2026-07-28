Serie D: dalla Covisod arriva l’ok. Enna iscritto al prossimo campionato. Il comunicato
Quello di oggi era un giorno attesissimo dalla società siciliana
28 Luglio 2026 - 16:30 | Comunicato
Una domanda inizialmente non accettata e la richiesta di integrazione rispetto alla documentazione presentata. Cosa che la società dell’Enna ha fatto regolarmente e oggi ha ottenuto il via libera dalla Covisod per la partecipazione al prossimo campionato di serie D.
Il comunicato
“La Co.Vi.So.D. ha accolto con esito positivo il ricorso presentato dalla società.
Siamo lieti di annunciare che, a seguito di tale decisione, l’Enna Calcio è ufficialmente ammessa al campionato di Serie D Girone I per la stagione”.
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