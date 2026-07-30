Ex Cinema Orchidea di Reggio, Cannizzaro: ‘Fondi Pnnr prorogati di un anno’

Il sindaco aggiorna i cittadini con un video pubblicato sui social: ottenuto oltre un anno in più per completare l’opera. La strada sarà liberata durante l’estate e per le Feste Mariane

Novità importanti per il cantiere dell’ex Cinema Orchidea, uno degli interventi più attesi e discussi degli ultimi anni a Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social direttamente dall’area dei lavori, ha aggiornato i cittadini sul futuro dell’opera.

Due le notizie principali: il Comune ha ottenuto una proroga di oltre un anno per l’utilizzo dei fondi Pnrr e la ditta dovrà liberare il cantiere esterno, restituendo alla città la strada durante il periodo estivo e in occasione delle Feste Mariane.

Ex Cinema Orchidea, ottenuta la proroga dei fondi

Il primo nodo affrontato dal sindaco riguarda la scadenza delle risorse destinate all’intervento. I fondi, secondo quanto spiegato da Cannizzaro, sarebbero scaduti il prossimo 30 agosto, mettendo a rischio il completamento dell’opera.

«Sono in uno dei cantieri più emblematici della nostra città, che in questi anni ha creato moltissimi disagi alla viabilità e agli esercenti», ha dichiarato il primo cittadino.

Cannizzaro ha quindi annunciato l’esito positivo dell’interlocuzione avviata con il Governo.

«Sono molto contento perché i fondi destinati a realizzare l’opera sarebbero scaduti il 30 agosto. Grazie a un’interlocuzione direttamente con il ministro Foti, che ringrazio per la sensibilità, siamo riusciti a ottenere una proroga di oltre un anno, tempo necessario per realizzare e completare l’opera».

La proroga permette dunque di superare il rischio di perdere il finanziamento e offre un nuovo margine temporale per portare a termine la riqualificazione dello storico immobile.

La strada sarà liberata durante l’estate

La seconda novità riguarda il cantiere esterno, che negli ultimi anni ha provocato problemi alla circolazione e alle attività commerciali presenti nella zona.

Il sindaco ha comunicato di aver chiesto alla ditta di procedere con la liberazione dell’area già a partire da sabato mattina.

«Ho chiesto alla ditta di liberare il cantiere esterno e rendere questa via fruibile, compresa quella della via Marina, almeno per tutto il periodo estivo e durante le Feste Mariane».

L’obiettivo è restituire temporaneamente alla città una zona centrale, particolarmente frequentata nei mesi estivi, riducendo i disagi per residenti, automobilisti, commercianti e turisti.

La rimozione del cantiere esterno non comporterà, però, uno stop ai lavori.

I lavori continueranno all’interno dell’edificio

Cannizzaro ha precisato che gli interventi proseguiranno all’interno dell’ex cinema, senza interruzioni.

«I lavori non si fermeranno perché continueranno all’interno dello stabile senza perdere un giorno. Poi riprenderanno a pieno regime dopo le festività mariane».

«È un’opera che, per amore di verità, abbiamo ereditato, ma che se non fossimo intervenuti sarebbe rimasta un cantiere», ha aggiunto il sindaco.

Un’opera attesa da anni dalla città

La riqualificazione dell’ex Cinema Orchidea punta a trasformare lo storico edificio in un nuovo spazio culturale, il Mediterranean Cultural Gate.

Il progetto prevede la nascita di un polo destinato a ospitare mostre, spettacoli, proiezioni, festival e iniziative aperte alla città durante tutto l’anno.

L’ex cinema, inaugurato nel 1951 e per lungo tempo punto di riferimento per generazioni di reggini, attende da anni di tornare a vivere. Il percorso dell’opera è stato caratterizzato da rallentamenti, disagi e vicende giudiziarie che avevano alimentato dubbi sul futuro del cantiere.

Adesso l’amministrazione comunale prova a imprimere una nuova accelerazione. La proroga dei fondi mette al sicuro le risorse, mentre la liberazione dell’area esterna dovrebbe limitare i disagi nel periodo più intenso dell’anno.

«Speriamo di consegnarla alla città nel più breve tempo possibile. Non si molla di un millimetro», ha concluso Cannizzaro.