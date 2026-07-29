‘I Tesori del Mediterraneo’, l’evento dell’estate diventato istituzione

È stata presentata a Palazzo San Giorgio la XXI edizione de I Tesori del Mediterraneo, la manifestazione promossa dall’Associazione “Nuovi Orizzonti”, storicizzata dalla Regione Calabria e istituzionalizzata e finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che, dal 31 luglio al 2 agosto, trasformerà Reggio Calabria in un grande palcoscenico dedicato alla cultura, allo sport, al turismo, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.

Nel corso della conferenza stampa, moderata dal giornalista Carlo Arnese, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle associazioni e dei partner della manifestazione, è stato illustrato il ricco programma dell’edizione 2026, che conferma la crescita di un evento ormai diventato un punto di riferimento dell’estate calabrese.

Leggi anche

Tra le principali novità figura l’ingresso della Regata del Mediterraneo nel calendario nazionale della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, riconoscimento che sancisce il valore sportivo della competizione e la qualità organizzativa raggiunta in oltre vent’anni di attività. Le gare vedranno confrontarsi equipaggi provenienti da numerose città italiane e da Malta sulle tradizionali imbarcazioni che caratterizzano la manifestazione.

Al tavolo della conferenza insieme al presidente di “Nuovi Orizzonti” Natalia Spanò e all’organizzatore Paolo Catalano, il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, Antonio Taccone, Prorettore al diritto allo studio dell’Università Mediterranea, e la neoconsigliera comunale, Miriam Pitasi.

Nel suo intervento, il presidente del CONI Calabria, Scopelliti, ha evidenziato l’importanza di una manifestazione capace di raggiungere il traguardo della ventunesima edizione, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio rappresenti la chiave per la crescita dello sport e della Calabria.

Leggi anche

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha confermato la propria partecipazione, ribadendo il ruolo dell’Ateneo nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, economico e sociale del Mediterraneo attraverso la ricerca, l’innovazione e il dialogo con il territorio.

Nel corso della presentazione, Natalia Spanò, anche direttrice artistica degli spettacoli, ha illustrato il programma delle giornate. Ogni pomeriggio sarà dedicato alle gare della Regata del Mediterraneo, agli Incontri Letterari all’Opera Tresoldi e all’apertura degli spazi espositivi sul Lungomare Falcomatà. In serata spazio ai tradizionali Salotti del Mediterraneo, che affronteranno temi legati a impresa, lavoro, formazione, turismo, cultura, promozione del territorio, legalità e sicurezza, con la partecipazione di istituzioni, Forze dell’Ordine esperti e rappresentanti del mondo produttivo.

A seguire, l’Arena dello Stretto ospiterà gli spettacoli serali. Si partirà con una serata inedita con un talk – spettacolo, condotto dalla giornalista Eva Giumbo, dedicata all’universo femminile, un’assoluta novità. Venerdì e sabato a condurre le serate arriverà la bellissima Miriana Trevisan, mentre per la serata conclusiva, un gradito ritorno, Adriana Volpe. Sul palco saliranno, inoltre, la cantante Chiara Galiazzo, i comici Matranga e Minafò e Dario Bandiera, e domenica anche una preziosa sfilata organizzata da Rocca Gioielli. Tra gli appuntamenti più attesi anche la consegna del Premio Zeus a Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film.

Nel suo intervento, la presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, ha voluto ringraziare tutte le persone che, durante l’anno, instancabilmente lavorano alla realizzazione della manifestazione, ricordando come il successo dell’evento sia il risultato dell’impegno di decine di collaboratori, volontari, professionisti e partner. “I Tesori del Mediterraneo è un evento che caratterizza Reggio Calabria, non appartiene agli organizzatori, ma alla città. È un patrimonio condiviso che cresce grazie alla partecipazione di istituzioni, associazioni, imprese e cittadini”.

Tutte le serate saranno in diretta grazie alla ormai decennale collaborazione con il regista Lorenzo Amadeo, inoltre, quest’anno, la manifestazione sarà anche protagonista di uno speciale sui canali Sky Sport e Cielo, ed anche in una puntata della trasmissione RAI Linea Blu, offrendo così una prestigiosa vetrina nazionale alle bellezze di Reggio Calabria e del Mediterraneo.

Dopo ventuno edizioni, I Tesori del Mediterraneo continua così a rinnovarsi, confermandosi non soltanto come un grande evento culturale e sportivo, ma come un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra culture e un’occasione concreta di promozione e sviluppo per il territorio, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il ruolo di Reggio Calabria quale ponte naturale tra l’Italia e il Mediterraneo.