Rifiuti a Reggio, caccia ai trasgressori. Cannizzaro: ’50 telecamere in città’
Ok dalla Giunta comunale alla delibera per l'installazione delle telecamere da Catona a Bocale. L'ultimo annuncio del sindaco
29 Luglio 2026 - 15:09 | di Redazione
“Chi ama Reggio, la deve amare tutti i giorni, come se fosse casa propria”.
Inizia così l’ultimo annuncio, postato sui social, dal sindaco della città di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.
“Un fenomeno che si è diffuso e consolidato in questi anni è il conferimento dei rifiuti, spazzatura ordinaria e ingombranti, ovunque capiti. Questa storia deve finire e finirà”.
Parole lapidarie, che vogliono mettere fine ad una situazione che, nel corso degli anni, ha trasformato alcuni punti della città in vere e proprio discariche a cielo aperto.
Arrivano le telecamere anti-trasgressori
“Proprio per questo ho appena fatto approvare in Giunta una delibera che consentirà l’installazione di 50 telecamere per tutto il comprensorio comunale, da Catona a Bocale. Non è una caccia al cittadino, ma una caccia ai trasgressori che continuano a conferire i rifiuti in maniera illecita.
A me non lo deve spiegare nessuno che c’è una città ancora sporca, con aree di questa città in cui la spazzatura non viene raccolta bene, a singhiozzo o non viene raccolta. Stiamo lavorando, perchè quello che abbiamo ereditato è veramente drammatico”.
Le novità sulla raccolta rifiuti
Il sindaco ha poi concluso con un altro annuncio:
“Nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa, spiegheremo nei dettagli come risolvere il problema. Per adesso non si molla nemmeno di un millimetro”.
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