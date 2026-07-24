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Hostaria dei Campi riapre dopo le ferie: si torna… a tavola

Rinnovato entusiasmo e la stessa cura riservata da sempre all’accoglienza

24 Luglio 2026 - 10:11 | Redazione

Cotoletta e mortadella Hostaria Campi

Da ieri sera il locale è tornato ad accogliere il pubblico con la passione e l’attenzione di sempre, in un ambiente pensato per far sentire ogni ospite a casa. Un ritorno atteso da chi, nel tempo, ha scelto l’Hostaria dei Campi per trascorrere una serata in compagnia e condividere il piacere della buona tavola.

Lo staff è ripartito con rinnovato entusiasmo e con la stessa cura riservata da sempre all’accoglienza. Pizzeria, Ristorante con primi e secondi piatti di carne e di pesce.

Un Menù che conquista i palati

Il menù dell’Hostaria dei Campi è un viaggio culinario imperdibile. Tra le specialità, spicca il piatto di linguine cozze e vongole, celebrato come uno dei migliori della città o i deliziosi involtini di spada, una scelta che combina sapientemente tradizione e innovazione.

Non può mancare nel vostro percorso gastronomico la frittura terra mare al tagliere, un piatto inimitabile arricchito da verdure scelte in tempura, polpette e arancini, già noti e apprezzati dai frequentatori abituali per il loro gusto unico, sempre presenti nel vastissimo buffet.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 324003.

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