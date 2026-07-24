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Europa a casa, Princi: ‘Pubblicato il report di luglio con tutti i bandi finanziati dall’UE’

“L’Europa c’è e mette a disposizione ingenti risorse per sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori" così la Princi

24 Luglio 2026 - 11:31 | Comunicato Stampa

Foto On Giusi Princi

È online il report di luglio 2026 di “Europa a casa”, il servizio ideato e promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Il report, pubblicato sull’apposita piattaforma web www.europaacasa.eu, raccoglie bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

Le opportunità raccolte nel report di luglio 2026

Tra le opportunità raccolte nel report di questo mese figurano misure di sostegno destinate alle aziende agricole; contributi per le imprese che operano nelle aree portuali; iniziative a favore del Terzo Settore; incentivi rivolti agli studenti per favorire il completamento del percorso universitario negli atenei calabresi; finanziamenti per la promozione dell’economia circolare e risorse dedicate alla costruzione, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli impianti sportivi.

Princi: “L’Europa c’è”

“L’Europa c’è – afferma l’On. Giusi Princi – e mette a disposizione ingenti risorse per sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori. Garantire una conoscenza capillare delle opportunità offerte dai bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea – prosegue – significa creare le condizioni affinché tali risorse si traducano in interventi concreti, capaci di generare valore, innovazione e nuove prospettive di sviluppo e di crescita per le comunità. Il servizio Europa a casa – aggiunge – nasce con questa finalità: offrire non solo un’informazione puntuale e accessibile, ma anche un percorso di facilitazione, orientamento e accompagnamento qualificato per chi necessita di chiarimenti sui bandi raccolti nel report e intende cogliere le opportunità messe a disposizione dall’Unione europea”.

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Come richiedere informazioni sui bandi

Tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o inviando un messaggio al numero Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno gli avvisi più significativi.

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