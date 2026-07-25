Reggio, Cotroneo (III Circ.): ‘Catona abbandonata tra i rifiuti’. Ma l’area è stata ripulita

Catona, il consigliere di circoscrizione Michele Cotroneo, attraverso un post sui social ha segnalato, a suo dire, lo stato di abbandono nei pressi della Via Nazionale.

“Da giorni invio PEC che scrivo messaggi per segnalare la situazione di Via Nazionale Catona ,in particolare davanti al palazzo dove si trova Leny Viaggi. È vergognoso che i rifiuti restino abbandonati per giorni, senza che nessuno intervenga.



“Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.” E poi c’è il problema dell’acqua, che continua a creare enormi disagi. Catona è completamente abbandonata.

I cittadini meritano rispetto, servizi efficienti e risposte concrete, non il silenzio”, quanto affermato da Cotroneo nel post su Facebook pubblicato oggi, con tanto di fotografie che evidenziano i rifiuti.

Situazione che si riferisce ai giorni scorsi, considerato che l’area (come da immagine) risulta ripulita già dalla mattinata di oggi. La segnalazione via social effettuata dal consigliere eletto con la lista di centrosinistra ‘Uniti per Reggio’ è arrivata con ogni probabilità quando l’intervento era già stato effettuato.

Sul piano della raccolta rifiuti, l’amministrazione comunale e il sindaco Cannizzaro (che detiene la delega) sono al lavoro per normalizzare la situazione, come affermato oggi dal primo cittadino.

“Il programma obiettivo decoro continua senza sosta. Ci sono strade e quartieri che non erano mai stati puliti e addirittura dove lo sfalcio dell’erba non era stato mai effettuato.

Stiamo elaborando il nuovo piano di raccolta dei rifiuti con tantissime novità, non era mai stato attivato in questi anni quel capitolato richiamato dal contratto. Lo faremo, lo presenteremo alla città. Lavoreremo e continueremo a farlo senza soluzione di continuità per rendere Reggio più decorosa e più pulita”, le parole di Cannizzaro.