Angelo Marra nuovo Presidente di Fondimpresa Calabria

Angelo Marra è il nuovo Presidente di Fondimpresa Calabria. Imprenditore attivo nell’ambito dell’innovazione tecnologica ed a capo di aziende del settore MEDTECH, Angelo Marra in Assemblea ha da subito garantito continuità con il lavoro svolto dal Presidente Diano insieme all’attuale CDA.

“Proseguiremo il programma già condiviso, concentrandoci sulle attività di promozione del Fondo nei territori. Valorizzeremo le buone prassi formative delle aziende calabresi per testimoniare l’utilità e l’efficacia degli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa nel supportare la formazione dei dipendenti delle imprese aderenti.”, così Marra ha evidenziato l’impegno dei prossimi mesi.

“Siamo consapevoli che l’innovazione tecnologica di prodotti e processi sempre più veloce richiede una costante propensione al cambiamento e quindi alla formazione. Fondimpresa risponde efficacemente a questa esigenza ed è un partner indispensabile per aziende e lavoratori”.

Il Vice Presidente di Fondimpresa Calabria, Luigi Veraldi, ha confermato l’impegno al fianco del neo nominato Presidente Marra: «La Calabria ha bisogno di competenze e di lavoratori, adeguatamente formati per affrontare la crescente evoluzione dettata dalla digitalizzazione, e quindi di formazione continua.

La dimensione bilaterale di Fondimpresa trova nell’Articolazione regionale la sua pratica espressione attraverso l’ascolto ed il confronto.

Il Cda con il Presidente Diano ha coltivato questa dimensione e siamo pronti a proseguire in questa direzione con la guida del nuovo Presidente Angelo Marra, nell’interesse di imprese e lavoratori».