Reggio, aggressioni al personale del Gom: la solidarietà di Cittadinanzattiva e Tdm

"Non si giustificano in alcun modo reazioni violente nei confronti di chi si prodiga per fornire un servizio essenziale, spesso salvavita, e che ha bisogno di lavorare con serenità"

“Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato di Reggio Calabria esprime piena solidarietà al personale medico ed infermieristico del GOM ultimamente preso di mira da aggressioni tanto violente quanto ingiustificabili da parte di familiari di pazienti che a torto o a ragione si sentivano lesi nei loro diritti.

Pur comprendendo l’esasperazione che a volte colpisce chi vede a rischio la propria salute o quella di un familiare, non si giustificano in alcun modo reazioni violente nei confronti di chi si prodiga per fornire un servizio essenziale, spesso salvavita, e che ha bisogno di lavorare con serenità.

La saturazione dei presidi ospedalieri

Dobbiamo anche rilevare che ci si trova di fronte ad una saturazione dei presidi ospedalieri e in particolare dei pronto soccorso, che dovrebbero essere invece il fiore all’occhiello di una sanità vicina al cittadino proprio nel momento di maggiore bisogno e vulnerabilità dovuta ad inaspettate emergenze o improvvisi e gravi traumi che sconvolgono la vita ordinaria.

Si spera che l’avvio delle Case della Comunità, ormai imminente, possa contribuire ad alleviare questo sovraccarico improprio di lavoro negli ospedali e nel GOM in particolare, unitamente a maggiori risorse destinate alla gestione dei pronto soccorso, e forse una maggiore attenzione alle esigenze anche informative dei cittadini/utenti, cui da sempre è sensibile Cittadinanzattiva/ Tribunale del Malato con i suoi sportelli e i suoi protocolli di collaborazione con i presidi ospedalieri e sanitari in tutt’Italia.

L’appello a cittadini, associazioni e istituzioni

Cittadini, associazioni e istituzioni, possono e devono lavorare insieme, come stanno facendo, per poter migliorare concretamente anche in Calabria e a Reggio Calabria, il servizio sanitario nazionale, che pur con le sue pecche, è improntato a valori che tutto il mondo ci invidia quali l’universalità, la gratuità, l’uguaglianza e l’equità, garantendo a tutti i cittadini lo stesso diritto di accesso alle cure a parità di bisogno, senza discriminazioni sociali.

Tocca anche a noi cittadini fare la nostra parte, rispettando il gravoso impegno e la professionalità di medici, infermieri, amministrativi, e partecipando attivamente e civilmente alla gestione e all’utilizzo del servizio sanitario nei modi e con i tempi previsti dalla normativa vigente, senza isterismi.

Lo sportello del Tribunale del Malato

Ricordiamo che è attivo anche a Reggio Calabria uno sportello di Cittadinazattiva/Tribunale del Malato, cui i cittadini possono rivolgersi per esigenze informative, per segnalare un disservizio, o anche per partecipare attivamente come volontari al fine di migliorare le condizioni dell’assistenza sanitaria nella nostra città.

Per qualsiasi esigenza si può contattare la sede locale di Cittadinanzattiva/TDM scrivendo alla mail tdmrc2024@gmail.com o chiamando il numero 3792372778 dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18, oppure recandosi allo sportello del TDM presso il GOM dalle 9,30 alle 12 lunedì, mercoledì e venerdì.”