Vera Dragone in scena con ‘Verissima’ al Baialuna. Info e prenotazioni – VIDEO

L’attrice e cantante calabrese con uno spettacolo che richiama le atmosfere del varietà italiano degli anni Sessanta e della Broadway degli anni Trenta e Quaranta

Vera Dragone torna in Calabria con “Verissima”, il suo one-woman show tra burlesque, cabaret e musica. L’appuntamento è in programma venerdì 31 luglio alle ore 21:30 al Baialuna (Villaggio Baia dello Stretto), sul Lungomare di Gallico, a Reggio Calabria.

L’attrice e cantante calabrese porterà in scena uno spettacolo che richiama le atmosfere del varietà italiano degli anni Sessanta e della Broadway degli anni Trenta e Quaranta. Una serata pensata per unire teatro, ironia e canzoni, in un’atmosfera incantevole a bordo piscina.

Vera Dragone alla Baia dello Stretto

Prima donna dell’Ellington Club di Roma, considerato uno dei principali punti di riferimento del burlesque italiano, Vera Dragone torna nella sua terra con uno spettacolo costruito intorno alle sue diverse anime artistiche. “Verissima” mescola cabaret, canto e burlesque. Sul palco l’artista propone un viaggio tra epoche e generi diversi, con un omaggio alle grandi interpreti del varietà e dello spettacolo musicale.

Al termine dello show la serata proseguirà con un dj set a bordo piscina.

Il costo dell’ingresso è di 20 euro, con drink incluso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 371264, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18 alle 20.