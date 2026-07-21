Brancaleone boom del turismo per l’estate 2026

“Brancaleone si prepara a vivere una stagione estiva 2026 di rilevanza eccezionale, caratterizzata da un incremento significativo delle prenotazioni turistiche che conferma il territorio come una delle mete più dinamiche e attrattive della costa ionica reggina.

Un dato rilevante che consolida la reputazione della cittadina da sempre vocata al turismo, ma che dal 2019 ha visto crescere sempre di più le presenze turistiche nella cittadina, come rilevato dai dati 2025 che collocano Brancaleone al primo posto come “una delle destinazioni preferita dai turisti per i soggiorni più lunghi”.

E’ quanto afferma in una nota Carmine Verduci, Operatore del Turismo Esperienziale.

“Le strutture ricettive del comprensorio, alberghi, B&B e case vacanza, per questa stagione 2026 hanno registrato un aumento delle prenotazioni stimato oltre il 40% rispetto alla stagione 2025, con un trend che evidenzia un forte anticipo delle richieste e una copertura quasi totale dei mesi estivi, da giugno a settembre.

Questo risultato testimonia la solidità del modello turistico locale, frutto di una programmazione attenta e di una valorizzazione costante delle risorse culturali, naturalistiche e associative del territorio.

I fattori che hanno generato il boom. Il significativo incremento delle presenze è il risultato di una strategia integrata che ha coinvolto attori istituzionali, operatori turistici e realtà associative.

Tra gli elementi più rilevanti:

Il ruolo della governance locale

La crescita registrata è il risultato di una programmazione coordinata, guidata dalla Pro Loco di Brancaleone, che negli ultimi anni ha investito nella costruzione di una rete territoriale solida e collaborativa, ma anche attivato una serie di servizi che pochi paesi oi città vantano come ad esempio; gli Itinerari pavesiani; con la Dimora di Cesare Pavese sempre ricca di eventi di qualsiasi genere al suo interno, divenuti un riferimento nazionale per il turismo culturale ed anche didattico.

Le visite a Brancaleone Vetus, centrale nei percorsi di trekking, fotografia e turismo esperienziale che attraverso il servizio di guide e visite guidate, crea l’attrazione perfetta per tutti i target.

La bellezza del Parco Marino Regionale con le sue spiagge libere, le attività e iniziative di tutela ambientale che attraggono famiglie e gruppi organizzati, grazie all’impegno delle Associazioni che tutelano e curano le tartarughe, attraggono sempre di più i vacanzieri che giungono da tutta Europa.

E poi non mancano anche Laboratori didattici e esperienziali; che hanno consolidato Brancaleone come polo formativo e luogo di apprendimento attivo, oltre gli eventi di svago e di intrattenimento solitamente previsti nelle serate organizzate dal Comune, Associazioni e Comitati.

La sinergia tra associazioni, operatori culturali, istituzioni e comunità locale ha permesso di sviluppare un’offerta turistica coerente, riconoscibile e competitiva, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Un risultato che proietta Brancaleone nel futuro del turismo esperienziale e ne sintetizza l’interesse del trend turistico mondiale.

Nonostante le problematiche dovuti ai danni del ciclone Harry, che ha devastato coste e lidi del comprensorio, con ripercussioni anche nella pubblica gestione delle emergenze, l’estate 2026 segna un passaggio decisivo per Brancaleone che non è più soltanto una destinazione emergente, ma un polo turistico consolidato, capace di generare valore culturale, sociale ed economico, la sfida sarà quella di offrire maggiori spunti per scegliere Brancaleone come meta per le future vacanze.

Il boom delle prenotazioni relativo ai mesi di Luglio e Agosto, con margini proiettate verso metà settembre conferma la capacità del territorio di attrarre visitatori attraverso un modello che integra identità, sostenibilità, cultura e innovazione.

Un turismo alla ricerca del vero relax, di attività culturali e buon cibo, che unito alla cordialità degli abitanti, crea un attrattivo potenziale verso il turismo anche di prossimità”, conclude Verduci.