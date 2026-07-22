Reggina, Lillo Foti a CityNow: ‘Lotito non ha bisogno dei miei consigli. Ai tifosi dico…’

"Tratti in comune con il presidente della Lazio? No, io sono alto e bello, lui..."

Quando Claudio Lotito iniziava il suo percorso calcistico, Lillo Foti aveva alle spalle già quasi un ventennio di calcio professionistico. I due, con il trascorrere del tempo, dopo quella prima trattativa non andata a buon fine (Bonazzoli), hanno stretto un rapporto di grande amicizia. Oggi Claudio Lotito è il patron della Reggina, l’ex presidente amaranto mostra a CityNow tutta la sua felicità per una operazione che può far rinascere il calcio a Reggio Calabria: “Ero convinto e consapevole che questo ingresso da parte del presidente Lotito avrebbe ricreato nuovamente entusiasmo verso i tifosi amaranto. Lo davo come un fatto scontato, vista appunto anche questa sua determinazione per riportare la Reggina in contesti di maggiore pertinenza.

Tratti in comune? No, non mi rivedo soprattutto nelle caratteristiche somatiche, ci mancherebbe! Io sono alto e bello, lui è un pò robusto. Siamo completamente diversi. Dai, sto scherzando…

Nel calcio ha effettuato un percorso importante, quei percorsi che lasciano una traccia e una storia di un club calcistico.

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Sono convinto ci sia la massima determinazione da parte del presidente Lotito a riportare la Reggina in contesti importanti, ma non lo darei come un fatto scontato: capisco perfettamente che nel calcio poi alla fine contano i risultati, però sono estremamente positivo su quello che è l’ottenimento di un primo passo, che è quello della promozione nella categoria superiore.

Abbiamo viaggiato insieme da Roma a Reggio. Abbiamo scherzato un pò già in aeroporto, poi eravamo su file diverse in aereo, quindi c’è stata l’opportunità di uno scambio di battute. Ci siamo salutati come è normale tra persone che si conoscono da più di vent’anni e che hanno rapporti di simpatia con contatti continui. Ci siamo risalutati con grande affetto all’aeroporto di Reggio.

L’episodio del primo contatto non è stato certamente positivo se parliamo della trattativa per la cessione di Bonazzoli, per lui principalmente e anche per noi, però durante gli anni ci sono state spesso occasioni in cui c’è stato modo di potersi incontrare e confrontarsi.

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I consigli a Lotito? Intanto questa è una cosa che non mi appartiene. Poi lui non è un debuttante nella scena calcistica: ha le sue idee e lo dimostrano anche i fatti, quindi non credo che abbia bisogno dei miei consigli.

Ai tifosi della Reggina dico di godersi questa opportunità e di viverla con partecipazione, cercando di guardare a una cosa sola, la maglia amaranto, indipendentemente da chi la rappresenta. Gli uomini sicuramente passano, la storia della Reggina è molto più lunga, e quindi c’è bisogno di una stabilità della proprietà”.