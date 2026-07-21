Calciomercato: i primi grandi colpi del Ds Romairone. Arrivano Alma e Rotulo

La Reggina continua a muoversi con decisione sul mercato. Nella mattinata di oggi abbiamo raccontato di tre giovani calciatori ormai sicuri di vestire la maglia amaranto: De Mori, terzino destro, Palmieri, esterno sinistro e Lorenzo Jeremy Fazio, difensore centrale. Elementi necessari anche alla luce dell’obbligo di schierare almeno tre Under in campo. In Serie D scegliere i giovani giusti può fare una grande differenza nell’arco della stagione.

Leggi anche

A stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi sono però sempre i grandi soprattutto se riguardano il reparto offensivo. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone sta lavorando su profili importanti, alcuni dei quali attualmente impegnati in Serie C, ma nel frattempo ha già definito altre operazioni. Può considerarsi un nuovo calciatore della Reggina Rotulo, fantasista duttile e dotato di grande qualità. Nella passata stagione è stato, per rendimento, uno dei migliori elementi della Nissa.

L’altro nome è quello di Giuliano Alma, reduce da due promozioni consecutive. La prima conquistata da grande protagonista con il Siracusa, poi quella con il Barletta. Gli annunci ufficiali sono attesi a breve. Quella della società amaranto sarà una lista lunga, con diversi innesti già pronti a essere comunicati.