Calciomercato Reggina: bloccati tanti Over, presi già tre Under. L’ultimo è un difensore centrale, arriva dal Genoa

La Reggina lavora su più fronti per completare l’organico. Dopo aver bloccato diversi Over di livello, la società amaranto sta accelerando anche sul mercato degli Under. Per le corsie esterne sono già stati individuati Edoardo De Mori (2007) e Andrea Palmieri (2008), prossimi a mettersi a disposizione di Marco Marchionni, mentre a breve è previsto anche l’arrivo del portiere Lorenzo Piras, classe 2006, dal Fasano.

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Nel frattempo, la Reggina si è assicurata un giovane difensore centrale. Si tratta di Lorenzo Jeremie Fazio, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Anche per il suo trasferimento si attende soltanto l’ufficializzazione da parte del club. Le prime comunicazioni della nuova società dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.