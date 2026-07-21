Liste d’attesa, Calabria nella top 10 delle regioni sulle prime visite

La Calabria si colloca al sesto posto dopo il Molise (88,8%) e prima della Campania (84,5%). E' quanto emerge dal Bollettino realizzato da Agenas

Calabria tra le prime dieci regioni italiane nelle liste d’attesa che riguardano le prime visite.

E’ quanto emerge dal Bollettino sull’andamento delle liste di attesa realizzato da Agenas.

Nel primo semestre del 2026, con una percentuale di rispetto dei tempi massimi di garanzia dell’86,6% (in calo rispetto al 90,7% dello stesso periodo 2025), la Calabria si colloca al sesto posto dopo il Molise (88,8%) e prima della Campania (84,5%). Quanto agli esami diagnostici, la Calabria si colloca nei primi sei mesi del 2026 all’undicesimo posto con l’84,7% (in calo rispetto all’88% del primo semestre 2025).



“L’attribuzione delle classi di priorità in fase di prescrizione – sottolinea Agenas – presenta una marcata variabilità tra le Regioni. Tale eterogeneità incide anche sulle percentuali di rispetto dei tempi di garanzia, influenzate dalla diversa distribuzione dei volumi di prenotazione tra le classi di priorità.

In particolare, la percentuale di prescrizioni in classe P (programmabile entro 120 giorni) è molto elevata in Basilicata (87,7%), Molise (75,1%), Calabria (69,7%) e Campania (84,4%). Sono in atto da parte delle Regioni iniziative volte ad analizzare e riequilibrare l’attribuzione delle classi di priorità”.