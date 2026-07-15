Estate 2026: Emis Killa e Bresh Italia accendono il Vulcano Beach Club

Musica internazionale, allestimenti shock e posti limitati. Servizio navetta da tutta la Calabria

Il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro si conferma epicentro del divertimento estivo, annunciando una doppietta di eventi che promette di far tremare la pista. Due sabati consecutivi, due appuntamenti imperdibili con la grande musica e lo spettacolo internazionale.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono sabato 18 luglio e sabato 25 luglio.

Sabato 18 Luglio: Il fuoriclasse del rap italiano, EMIS KILLA (DJ Set)

Il primo grande terremoto musicale estivo arriverà sabato 18 luglio a partire dalle ore 23:00. In consolle al Vulcano Beach Club salirà uno dei pesi massimi della scena rap e urban italiana: Emis Killa.

Con una carriera costellata di dischi di platino e hit generazionali che hanno segnato la storia dell’hip-hop italiano, l’artista arriva a Gioia Tauro (in Via Lungomare) con un DJ Set esclusivo ad altissimo tasso di energia. Sarà l’occasione perfetta per ballare sotto le stelle i suoi più grandi successi in una cornice estiva semplicemente unica.

Info Ticket & Privé per la serata di Emis Killa: 3271858430

3271858430 Biglietti: Disponibili su TicketSms

Sabato 25 luglio: Torna “Bresh”, La Fiesta Más Linda Del Mundo!

Nemmeno il tempo di riprendersi che, esattamente una settimana dopo, sabato 25 luglio, torna a Gioia Tauro l’evento che ha letteralmente stregato il pubblico lo scorso anno. Il fenomeno Bresh Italia fa tappa nuovamente sul litorale reggino.

Parliamo di uno dei format più amati e iconici del pianeta, forte di numeri straordinari:

Oltre 900 eventi in tutto il mondo.

141 città toccate in 16 paesi (tra cui USA, Argentina, Spagna, Giappone, Messico e Regno Unito).

Più di 5 milioni di partecipanti.

La festa Bresh propone un’esperienza che va oltre la musica, combinando in un flusso continuo hit pop, reggaeton, urban, dance, latino e i classici di sempre. Il tutto arricchito da allestimenti incredibilmente colorati, scenografie curate nei minimi dettagli e un’atmosfera inclusiva dove l’unico diktat è divertirsi e condividere la felicità.

Biglietti: Disponibili su TicketSms

Il Vulcano Beach Club: il palcoscenico perfetto sul mare

Nato nel 2020, il Vulcano Beach Club ha rivoluzionato il modo di vivere il mare in Calabria, combinando il massimo dei servizi e del comfort ad una proposta gastronomica delicata e ricercata.

Ma sono i suoi leggendari Beach Party – dagli aperitivi al tramonto alle notti con i grandi ospiti – ad averlo reso un punto di riferimento indiscusso. E per queste due grandi serate di luglio, la splendida spiaggia di Gioia Tauro si trasformerà in una vera e propria arena a cielo aperto.

Servizio Bus Navetta: divertimento al 100%, zero pensieri

Per consentire a tutti di godersi le serate in totale relax e massima sicurezza, Gaudioso Group ha predisposto un piano straordinario di Bus Navetta attivi per entrambe le date (sia il 18 che il 25 luglio).

Le linee coprono capillarmente la costa e l’entroterra con i seguenti orari e punti di partenza:

LINEA BUS 1 (Direzione Reggio/Palmi): Reggio Calabria (La Luna Ribelle) – ore 22:45 Villa S. Giovanni (Stazione) – ore 23:00 Scilla (Largo Tripi) – ore 23:15 Bagnara (Uscita Autostradale) – ore 23:30 Palmi (Trodio) – ore 23:45

LINEA BUS 2 (Direzione Tropea/Costa degli Dei): Tropea (Benzinaio Esso) – ore 22:20 S. Dominica (Piazza Centrale) – ore 22:30 Capo Vaticano (Shaker Bar) – ore 22:45 Coccorino (Piazza Vico Trieste) – ore 23:05 Joppolo (Contrada Rocola) – ore 23:15 Nicotera (Benzinaio Solano) – ore 23:25 S. Ferdinando (Crema & Ciocco) – ore 23:45

LINEA BUS 3 (Direzione Piana): Rizziconi (Farmacia De Lorenzo) – ore 22:20 Taurianova (C.C. Comete) – ore 22:35 Cittanova (Viale Regina Elena) – ore 22:50 Polistena (Peguy) – ore 23:10 Rosarno (Medmea) – ore 23:25



INFO-LINE BUS (Gaudioso Group): 3922517114 (Contattare questo numero per informazioni e prenotazioni dei posti a bordo).

Come partecipare ai due eventi dell’estate

I posti per entrambi gli eventi sono limitati e la richiesta, visti i nomi in cartellone, è altissima. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo per evitare di rimanere fuori.

Biglietti Emis Killa acquistabili QUI.

Biglietti BRESH ITALIA acquistabili QUI.