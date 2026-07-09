Salute delle gambe e trattamenti mini-invasivi: a Reggio la nuova frontiera di ClinicaVascolare – FOTO

Dopo le esperienze a Londra e Torino, lo specialista investe nella sua terra con un centro all'avanguardia in città per la cura delle patologie venose e linfatiche

Una sanità moderna, sicura, guidata rigorosamente dalle evidenze scientifiche internazionali e capace di invertire la storica migrazione sanitaria verso il Nord. Con queste premesse nasce a Reggio Calabria la nuova sede di ClinicaVascolare, il progetto d’avanguardia fondato dal Dott. Michele Greco, specialista in Chirurgia Vascolare e Flebologia.

Il centro non rappresenta solo un importante traguardo professionale per il medico reggino, ma si propone come un vero e proprio punto di riferimento per il territorio calabrese e per l’intero Mezzogiorno nel trattamento delle patologie venose e linfatiche.

Dal modello anglosassone al ritorno in Calabria: la storia del progetto

L’idea di ClinicaVascolare affonda le sue radici nel 2016. Durante il suo percorso di specializzazione, il Dott. Greco ha frequentato l’Imperial College di Londra, lavorando al fianco di luminari del calibro del Professor Alun Davies. Un’esperienza che ha ridefinito il suo approccio alla medicina:

“A Londra ho visto una realtà nuova, un concetto completamente differente nel trattamento delle patologie vascolari”, spiega il Dott. Greco. “Lì ho capito l’importanza di seguire gli standard internazionali e di applicare tecnologie che siano realmente efficaci e sicure per chi soffre”.

Dopo tre anni di intensa attività post-specializzazione a Torino e quasi dieci anni di esperienza sul campo, la scelta di vita e di professione: tornare a investire nella propria terra d’origine.

“È stata una scelta fatta con enormi sacrifici personali, professionali ed economici, ma supportata da una grandissima convinzione. Credo profondamente che anche qui al Sud si possa costruire l’eccellenza sanitaria e offrire cure moderne altamente specialistiche“.

Un messaggio che il medico rivolge con forza anche ai giovani colleghi, dimostrando che l’abnegazione e l’impegno quotidiano possono trasformare i grandi progetti in realtà concrete.

Tecnologia, sicurezza e trattamenti mini-invasivi per la salute delle gambe

La nuova struttura di Reggio Calabria si presenta come un ambiente modernissimo e accogliente, progettato per far sentire il paziente “a casa“, garantendo al contempo i più alti standard di sicurezza.

Clinicavascolare nasce per essere il punto di riferimento per la diagnostica vascolare di primo livello. Grazie a strumentazioni di ultima generazione e a un approccio basato sulle più recenti evidenze scientifiche, ogni paziente può ottenere una valutazione completa delle patologie arteriose, venose e linfatiche. Da qui prende avvio un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato, orientato a individuare la strategia più appropriata per ogni singolo caso, con l’obiettivo di migliorare la salute vascolare e la qualità di vita.

In particolare, ClinicaVascolare si focalizza su:

Malattia Venosa Cronica (vene varicose, capillari, ulcere vascolari, malformazioni vascolari, trombosi venosa superficiale e profonda);

(vene varicose, capillari, ulcere vascolari, malformazioni vascolari, trombosi venosa superficiale e profonda); Linfedema (primitivo e secondario, ulcere linfatiche);

(primitivo e secondario, ulcere linfatiche); Lipedema.

Queste ultime due sono condizioni patologiche complesse che, purtroppo, ancora oggi sono troppo spesso mal diagnosticate o trattate in modo non corretto. La competenza specifica del centro mira a colmare questo vuoto assistenziale, offrendo risposte chiare e terapie mirate. Un’eccellenza che ha già superato i confini regionali: sono infatti sempre più numerosi i pazienti che da diverse zone d’Italia scelgono di viaggiare verso Reggio Calabria per affidarsi alle cure del Dott. Greco.

Un percorso umano e professionale

Dietro al successo di ClinicaVascolare c’è una forte componente umana, fatta di dedizione e gratitudine.

“Il centro è solo l’inizio di un grande mosaico che spero di costruire nel tempo con responsabilità e studio“, conclude il Dott. Greco, che ci tiene a ringraziare pubblicamente la moglie e le figlie, gli amici, la famiglia, tutti i colleghi e le imprese che hanno sostenuto la nascita della struttura. “Ma il grazie più grande va ai miei pazienti: i loro sorrisi ritrovati dopo tanta sofferenza sono la motivazione più grande per andare avanti ogni giorno con passione“.

INFO E PRENOTAZIONI

La struttura riceve esclusivamente tramite prenotazione. Per richiedere una visita specialistica, iniziare un percorso diagnostico o ricevere maggiori informazioni, è possibile utilizzare i seguenti canali: